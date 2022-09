La Disney ha raggiunto un accordo con Third Point per aggiungere l’ex dirigente di Meta al suo consiglio

Disney L’investitore attivista Dan Lobbin ha raggiunto un accordo con Third Point, che include l’aggiunta dell’ex dirigente di Meta Carolyn Everson al suo consiglio di amministrazione. Le società hanno detto venerdì.

L’accordo arriva settimane dopo che il terzo punto è stato preso Un nuovo ruolo La Disney, che rappresenta circa lo 0,4% della società e delle sue proprietà sportive, ha esortato il gigante dei media a cedere ESPN. I 6,35 milioni di azioni Disney di Third Point valevano circa 600 milioni di dollari alla chiusura di venerdì.

Venerdì, ha detto la Disney Un deposito pubblico, Sostenuto da Third Point, il consiglio aggiungerà Everson al suo consiglio prima della riunione di novembre.

“Siamo soddisfatti del nostro dialogo produttivo e continuo con Bob e il team di gestione della Disney”, ha affermato Loeb nel rilascio di venerdì.

Come parte dell’accordo, Third Point ha accettato le consuete bancarelle e altre disposizioni, incluso che non avrebbe richiesto più di una partecipazione del 2% in Disney e che non avrebbe sollecitato deleghe o offerto proposte. Un terzo punto, non coinvolto nelle raccomandazioni del consiglio, è che la Disney ha accettato i termini nella sua riunione annuale degli azionisti del 2024, secondo il deposito.

Le azioni Disney sono leggermente aumentate negli scambi after-hour.

Condividiamo un profondo impegno a continuare a costruire sui numerosi successi della Disney e ad aumentare il valore per gli azionisti.

Chabeck ha accolto con favore la nomina di Everson nel consiglio di amministrazione, sottolineando la sua esperienza nella pubblicità digitale, che secondo lui lo rende “ideale mentre continuiamo a posizionare l’azienda per una crescita a lungo termine”.

Everson era lì Meta, in precedenza su Facebook, per più di 10 anni, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della pubblicità della piattaforma di social media. Sebbene Everson sia considerata una delle donne più importanti, insieme all’ex COO di Facebook Sheryl Sandberg, ha lasciato l’azienda la scorsa estate dopo che Marne Levine è stata promossa a chief business officer.

Più di recente, l’ha fatto Poco tempo Ha lasciato dopo tre mesi come capo del servizio di consegna di generi alimentari Instacart. All’epoca, Instagram ed Everson dissero alla CNBC che la decisione di andarsene era reciproca.

Con Everson che prenderà ufficialmente il suo posto il 21 novembre, la Disney avrà 12 membri del consiglio.

Loeb inizialmente ha esaminato l’attività ESPN della Disney, dicendo che la separazione avrebbe dato alla Disney maggiore flessibilità per perseguire le scommesse sportive e altre iniziative imprenditoriali. Tuttavia, dopo un po’, lui Tendenza inversa.

“Abbiamo una profonda comprensione del potenziale di @espn come un altro business verticale e autonomo per $DIS per raggiungere un pubblico globale per generare pubblicità e entrate per gli abbonati”, ha detto Loeb in un tweet all’inizio di questo mese.