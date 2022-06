La Corte Suprema sta bloccando la capacità dell’EPA di combattere il cambiamento climatico

Il presidente Joe Biden ha parlato giovedì in una conferenza stampa a Madrid. (Susan Walsh / AP)

Presidente Biden Indicato giovedì Sostiene l’eccezione al limite di 60 voti necessario per approvare al Senato la legislazione che codifica l’aborto e il diritto alla privacy.

“Credo che la Row Hunt dovrebbe diventare legge. Il modo per farlo è garantire che il Congresso voti per farlo. E se Philipsster si mette in mezzo, è come un voto, dovrebbe essere, facciamo un’eccezione a questo Biden ha detto giovedì in una conferenza stampa a Madrid, in Spagna.

Dopo alcuni minuti in cui ha chiarito che Philipster era disposta a cambiare le regole per tali questioni, Biden ha affermato: “Il diritto alla privacy non riguarda solo il diritto all’aborto, sì, il diritto all’aborto”.

capriolo v. Wade ha bisogno di 60 voti al Senato per votarlo, a meno che non cambi le regole di Philippister per richiedere una maggioranza semplice. Joe Mancin, il principale democratico moderato del West Virginia, e il Kirsten Cinema dell’Arizona hanno espresso opposizione alla modifica delle regole di Philippister. Tuttavia, Mancin, Roe V. Wade è aperto a contrassegnare l’illegalità.

Biden ha detto che venerdì si incontrerà con i governatori per chiedere il loro punto di vista e fare “annunci da fare allora”.

“La prima cosa che dobbiamo fare è chiarire quanto sia oltraggiosa questa decisione e come influisca non solo sul diritto di scelta di una donna, ma su un’area importante, importante, ma anche sulla privacy in generale e sulla privacy in generale. Quindi cosa azione dovrei intraprendere?” Parlerò con i governatori di quello che pensano, ma la cosa più importante è essere chiari: credo che dobbiamo cambiare e codificare il Row Hunting Act”, ha detto.

Più contesto: Non vi è alcuna indicazione che entrambi i senatori di Manjin e Cinema abbiano cambiato posizione o saranno sostituiti.

Ma i Democratici Nazionali sono sempre più preoccupati che l’appello di Biden sia legato agli sforzi della Casa Bianca per aumentare l’urgenza in vista delle elezioni di medio termine – e che l’amministrazione Biden non abbia fatto abbastanza per contrastare la sentenza della Corte Suprema. .

Nonostante i numeri del referendum e le scarse possibilità di mantenere una maggioranza democratica nel Lok Sabha, la Casa Bianca sta cercando di aumentare la propria maggioranza ristretta per trovare un modo per ottenere seggi al Senato.

Prendere i loro seggi attuali e aggiungere almeno due nuovi senatori democratici potrebbe, in linea di principio, aprire la strada a un voto per cambiare le regole del Senato.