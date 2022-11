La Corte Suprema ordina a Lindsey Graham di testimoniare al processo in Georgia

“I tribunali inferiori hanno anche chiarito che il senatore Graham può tornare al tribunale distrettuale in caso di controversie sull’applicazione dell’eccezione alla clausola del discorso o del dibattito a questioni specifiche”, si legge nell’ordinanza. “Di conseguenza, una sospensione o un’ingiunzione non è richiesta per proteggere l’immunità della clausola di discorso o dibattito di un senatore”.

Il procuratore distrettuale Fannie T. Willis, Mr. Cerca di interrogare Graham. Nel suo ruolo di presidente della commissione giudiziaria del Senato, ha esaminato questioni relative alle elezioni.

Tribunali di grado inferiore Sig. Alcuni hanno protetto Graham da potenziali interrogatori, dicendo che le questioni relative alle sue responsabilità legislative sono protette dalla Costituzione. Sezione “Discorso o dibattito”.. “Per qualsiasi discorso o dibattito in entrambe le camere”, dice la clausola di senatori e rappresentanti, “non saranno ascoltati in nessun altro luogo”.

Ma una giuria unanime di tre giudici della Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’11° Circuito di Atlanta, Mr. Graham lo ha stabilito Potrebbe essere necessario rispondere ad altre domande Dal gran giurì.

Il presidente Donald J. Una giuria di due giudici nominata da Trump per indagare sulle accuse di frode nelle elezioni del 2020 da parte di Mr. Ha riscontrato una discrepanza tra le azioni di Graham e le altre sue dichiarazioni e comportamenti. Sebbene i tribunali inferiori siano divisi, il collegio ha affermato che “se un’udienza informale da parte di un singolo legislatore che agisce senza l’autorizzazione del comitato può mai essere protetta come azione legislativa ai sensi della clausola sul discorso e sul dibattito”. Graham.