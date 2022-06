La corrida della Columbia crolla, causando morti e feriti

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

Bogot, Colombia – Gli stand affollati a più strati sono crollati in un allevamento di tori aggiornato Durante una corrida Domenica al centro della Colombia, quattro a sinistra Le persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite: il numero potrebbe aumentare Nelle prossime ore – spettatori in preda al panico sono rimasti intrappolati tra le macerie.

Le scene dell’incidente si sono diffuse rapidamente sui social media. Mostra dozzine di persone che prendono in giro e giocano con un toro ferito durante un evento popolare chiamato Coraleja . All’improvviso, Tre livelli di livello hanno portato a, Centinaia di uomini, donne e bambini sono intrappolati sotto. Mentre le persone urlavano, alcuni saltarono giù dai loro posti e si precipitarono in soccorso, cercando di rimuovere il legno e altri detriti da parte.

Hector Ortiz, 64 anni, non poteva credere alla scena. Una donna accanto a lui disse: “Quel balcone sta per cadere!” E Vide otto divisioni come domino entrare nella caverna una dopo l’altra.