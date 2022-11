La Cina invia l’equipaggio alla sua stazione spaziale

Commenta questa storia Commento

Martedì la Cina ha lanciato tre Tyconauts sulla sua stazione spaziale recentemente completata, un’altra pietra miliare significativa per un paese con grandi ambizioni nello spazio e che rivaleggia con la potenza degli Stati Uniti. Il razzo è decollato dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina alle 10:08 ET. Il razzo Long March 2F era composto da Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu.

Il lancio è stato considerato un “successo totale” da un funzionario del Mission Control Center cinese, dove gli ingegneri di volo hanno applaudito dopo che il veicolo spaziale della missione Shenzhou-15 ha esteso i suoi pannelli solari e ha volato liberamente verso la stazione spaziale. Dovrebbe arrivare con la stazione più tardi martedì.

La Cina ha salutato il lancio come un altro segno della sua abilità tecnologica, fornendo una trasmissione in diretta della missione, narrata in inglese e offrendo viste dei tre magnati all’interno della capsula e accesso speciale al centro di lancio. Il New York Times e il giapponese Kyoto News.

La Cina ha recentemente completato la costruzione della stazione spaziale Tiangong, situata in orbita terrestre bassa. L’equipaggio avrebbe trascorso lì sei mesi, sovrapponendosi per alcuni giorni con un altro equipaggio di tre persone. La Cina ha assemblato la sua stazione spaziale negli ultimi due anni, fornendo spazio ai suoi magnati e una base per esperimenti scientifici.

La Stazione Spaziale Internazionale, gestita congiuntamente da Stati Uniti e Russia, è attualmente in costruzione presso la stazione spaziale cinese diventando vecchio, la NASA spera di continuare a usarlo fino al 2030. La Cina non è un partner della ISS e la legge vieta alla NASA di collaborare con la Cina in operazioni spaziali senza una specifica autorizzazione del Congresso. La NASA si rivolge al settore privato per costruire stazioni sostitutive dopo la disattivazione della ISS, ma non è chiaro se saranno pronte in tempo. READ Buffalo Snow: una tempesta storica colpisce New York occidentale con quasi 6 piedi di neve

Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto progressi significativi, facendo atterrare un veicolo spaziale sul lato nascosto della luna nel 2019 e un rover su Marte l’anno scorso.

La Cina ha in programma di inviare persone sulla luna nel tentativo di rivaleggiare con la campagna lunare della NASA, nota come progetto Artemis. Ciò ha suscitato preoccupazione negli Stati Uniti, che hanno cercato di rinnovare le regole note come Alleanze di Artemide, che governa il comportamento nello spazio e sulla superficie della Luna e degli altri corpi celesti. Sia la Cina che gli Stati Uniti sono interessati a esplorare il polo sud della luna, dove l’acqua esiste in crateri ghiacciati e permanentemente in ombra.

Nei decenni successivi al programma Apollo, il progresso dell’esplorazione umana nello spazio profondo della NASA si è mosso costantemente e diverse amministrazioni presidenziali hanno iniziato ad assegnare obiettivi diversi alla NASA, dalla Luna a Marte, poi a un asteroide, quindi di nuovo alla Luna. Nel frattempo, la Cina si sta muovendo lentamente e costantemente verso i suoi obiettivi.

Zhou Jianping, capo architetto del programma spaziale umano cinese, afferma che non passerà molto tempo prima che gli esseri umani atterrino. Ha detto in un’intervista al Times. “Possiamo raggiungere l’obiettivo di sbarcare uomini sulla luna”.

Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti. Recentemente, amministratore della NASA Bill Nelson punisce la Cina Dopo che il suo altro stadio di razzo è tornato sulla Terra in modo incontrollabile. “È fondamentale che tutte le nazioni che viaggiano nello spazio siano responsabili e trasparenti nelle loro attività spaziali e seguano le migliori pratiche consolidate, in particolare per il rientro incontrollato di detriti del corpo di un razzo di grandi dimensioni, detriti che potrebbero causare gravi danni o la perdita di vite umane”. ha detto in un comunicato. READ Alibaba punta alla quotazione primaria a Hong Kong, attira gli investitori cinesi dopo la repressione

Nelson ha affermato che la Cina è un “concorrente molto aggressivo” che ha grandi ambizioni nello spazio e sta sfidando la leadership americana. “Guarda i cinesi”, ha avvertito l’anno scorso.

La sua retorica fa eco a quella dell’ex vicepresidente Mike Pence, che ha spinto la NASA a riportare gli astronauti sulla superficie lunare su una linea temporale accelerata. Ha avvertito che la Cina stava cercando di “conquistare le alture strategiche lunari e diventare la nazione spaziale del mondo”.

La NASA ha recentemente compiuto progressi significativi nel suo programma Artemis. All’inizio di questo mese, l’agenzia spaziale ha lanciato Enorme sistema di lancio spaziale Dal Kennedy Space Center in Florida, Orion lancia il veicolo spaziale in orbita lunare. Questa missione senza equipaggio è un volo di prova che farà volare gli astronauti nell’orbita lunare e infine sulla superficie della luna.