La casa è progettata per adempiere al pacchetto climatico, fiscale e sanitario

Mentre i repubblicani si sono opposti all’unanimità al pacchetto, i democratici hanno utilizzato un rapido processo di riconciliazione del bilancio per guidare la legislazione in entrambe le camere, come hanno fatto l’anno scorso con un pacchetto di aiuti pandemici da 1,9 trilioni di dollari. Completamente alienati dal processo, i repubblicani hanno criticato il disegno di legge perché faceva poco per affrontare l’inflazione e i piani per aumenti delle tasse e maggiore spesa federale. (Molti economisti concordano Ridurre l’inflazionemodestamente ma non immediatamente.)

“Sono sconvolto dal fatto che la maggioranza abbia scelto semplicemente di riprenderlo, lasciando ai Democratici del Senato un’opportunità ‘prendilo o lascialo’ senza l’opportunità di fornire input o modificare il disegno di legge”, Rep. Tom Cole dell’Oklahoma, il top Repubblicano nella commissione per le regole della Camera, ha detto in un’audizione mercoledì. “Proprio come nessun repubblicano ha votato per l’ultimo disegno di legge di compromesso, non dovrebbe sorprendere che nessun repubblicano abbia votato per questo disegno di legge”, ha aggiunto.

I repubblicani hanno allenato parte della loro rabbia su un piano per investire 80 miliardi di dollari nell’Internal Revenue Service. I democratici affermano che rafforzerà l’agenzia storicamente sottofinanziata e aiuterà a reprimere i ricchi evasori fiscali e le società, ma i repubblicani l’hanno etichettato come un duro attacco ai contribuenti della classe media e bassa. In risposta alle critiche, il segretario al Tesoro Janet L. Yellen, consigliato l’azienda Questa settimana per garantire che non ci siano miglioramenti negli audit per le piccole imprese o le famiglie che guadagnano meno di $ 400.000.

Altri si sono beffati del fatto che l’intera Camera non sarebbe stata presente per votare la legge. Da venerdì mattina, Più di un terzo I legislatori della Camera hanno presentato i documenti necessari per votare per procura, che è stato istituito per prevenire la diffusione del coronavirus, citando.Un’emergenza sanitaria in corso” come motivo per non poter votare di persona.

“Questo ‘voto’ per procura – principalmente a causa della menzogna coinvolta (firmando che è correlato al Covid) comporterà aumenti delle tasse, normative sull’energia dannose, finanziamenti per gli agenti dell’IRS per molestare i cittadini e clientelismo della ‘grande sanità'”, ha affermato il rappresentante Chip Roy, repubblicano del Texas. . su Twitter.

Il pacchetto aiuterà l’amministrazione Biden a rispettare la sua promessa di dimezzare le emissioni entro il 2030, anche se scienziati e attivisti per il clima avvertono che per raggiungere tale obiettivo sarà necessaria una maggiore azione del Congresso e dell’esecutivo. Mira a utilizzare il codice fiscale per incoraggiare i consumatori e le aziende ad acquistare e investire in veicoli elettrici, pannelli solari e altre fonti di energia rinnovabile come l’energia eolica o solare.