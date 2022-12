La capsula Orion della NASA dice addio alla luna

Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





La storica missione Artemis I, che ha inviato un veicolo spaziale senza equipaggio in un viaggio senza precedenti attorno alla Luna, è ora nelle fasi finali del suo storico viaggio.

Orion, conosciuta come la nuova capsula spaziale della NASA, ha fatto un altro passaggio sulla superficie lunare lunedì mattina, catturando viste di importanti siti lunari, tra cui una coppia. Siti di atterraggio dell’Apollo. Il veicolo spaziale è passato a sole 80 miglia (128,7 chilometri) dalla superficie lunare. Un secondo sorvolo ravvicinato della Luna.

Successivamente, Orion ha acceso il suo motore principale per circa tre minuti e mezzo, la combustione più lunga mai condotta durante la sua missione. La combustione del motore ha lanciato la capsula nel suo ultimo percorso verso casa, dando il via all’ultima tappa del suo viaggio di 25 giorni e mezzo.

La missione Artemis I è decollata il 16 novembre durante la NASA Inciampato E Lungo ritardo Il razzo Space Launch System (SLS) ha lanciato la capsula Orion nello spazio, consolidando il suo status di veicolo di lancio operativo più potente mai costruito. La spinta del razzo SLS è stata maggiore di quella del razzo Saturn V, che è atterrato sulla luna nel 20° secolo. 15%.

Dopo aver raggiunto lo spazio, Orion si separa dal razzo e viaggia intorno alla luna. Una settimana fa, la capsula è entrata in una “orbita molto retrograda” attorno alla luna, permettendole di oscillare per 40.000 miglia (64.374 chilometri) oltre il lato nascosto della luna. è Più lontano di qualsiasi astronave Progettato per trasportare persone.

Il veicolo spaziale è ora impostato per attraversare il vuoto di 238.900 miglia (384.400 chilometri) tra la Luna e la Terra. Si prevede che rientrerà nell’atmosfera terrestre l’11 dicembre, creando una pressione sufficiente per riscaldare il suo esterno a oltre 5.000 gradi Fahrenheit (2.760 gradi Celsius).

Se gli astronauti fossero a bordo, sarebbero protetti Scudo termico.

Al rientro, Orion viaggerà a 20.000 miglia all’ora (32.187 chilometri all’ora), o 26 volte la velocità del suono. Tutta quell’energia viene dissipata quando la capsula colpisce nuovamente la densa atmosfera interna della Terra, quindi rilascia i suoi paracadute per rallentare ulteriormente la sua discesa prima del suo ammaraggio nell’Oceano Pacifico.

Dopotutto, la capsula di Orione avrebbe viaggiato molto 1,3 milioni di miglia nello spazio.

La NASA si sta preparando per questa missione da più di un decennio. Dopo il suo completamento con successo, l’agenzia spaziale selezionerà un equipaggio per pilotare la missione Artemis II, che decollerà non appena 2024. Artemis II mira a inviare gli astronauti sulla stessa traiettoria di Artemis I, che orbita attorno alla Luna. Ma non è sceso in superficie.

Questo aprirà la strada alla missione Artemis III, vale a dire Attualmente è previsto l’inizio nel 2025 – e dovrebbe mettere una donna e una persona di colore sulla luna per la prima volta. Segnerà la prima visita dell’uomo sulla Luna in mezzo secolo.

Le prestazioni della navicella spaziale Orion sono state “eccellenti”, ha detto ai giornalisti il ​​direttore del programma Orion Howard Hu. La settimana scorsa.

L’agenzia spaziale ha dovuto risolvere alcuni piccoli problemi, incluso uno inaspettato Il blackout delle comunicazioni è durato quasi un’ora. Ma i funzionari della NASA affermano che non ci sono stati grossi problemi e finora la missione è stata un enorme successo.