La capsula cargo SpaceX Dragon decolla dalla stazione spaziale per tornare sulla Terra

La capsula cargo SpaceX Dragon è decollata dalla Stazione Spaziale Internazionale e ha iniziato il suo ritorno sulla Terra venerdì (19 agosto), ponendo le basi per uno splashdown durante il fine settimana.

Non raggruppato Drago La nave di rifornimento è stata interrotta Stazione Spaziale Internazionale (ISS) Alle 11:05 EDT (1505 GMT) entrambi i veicoli spaziali hanno superato 259 miglia sopra l’Oceano Pacifico meridionale al largo delle coste delle Hawaii. Il veicolo spaziale tornerà sabato (20 agosto), hanno detto i funzionari della NASA.

“Addio drago, grazie per tutte le forniture e la scienza”, il comunicatore della navetta della NASA Michael Ellsworth ha inviato via radio l’equipaggio della stazione da Mission Control a Houston. “Non vediamo l’ora del tuo ritorno sulla Terra.”

“Congratulazioni all’equipaggio di SpaceX-25 per una missione di successo”, astronauta della NASA Jessica Watkins Risposte dalla stazione spaziale. Il video breakout di Dragon ha mostrato filmati spettacolari della navicella spaziale che si allontana dalla ISS durante un’alba orbitale.

Lanciato su Dragon A SpaceX Razzo Falcon 9 il 14 luglio e Arrivato alla ISS Due giorni dopo, circa 5.800 libbre (2.630 chilogrammi) di forniture e hardware scientifico furono consegnati al laboratorio orbitante. La NASA e SpaceX avevano inizialmente sperato di lanciare la nave cargo Dragon giovedì, ma il maltempo nel suo sito di atterraggio al largo della costa della Florida ha annullato il lancio.

Il mercantile dovrebbe tornare Terra Un’esplosione oceanica si è verificata al largo della costa della Florida alle 14:53 EDT (1853 GMT) di sabato, hanno detto i funzionari della NASA. È pieno per il viaggio di ritorno con circa 4.000 libbre (1.815 kg) di test e altri attrezzi che i ricercatori possono analizzare. La NASA e SpaceX non dovrebbero trasmettere l’atterraggio in diretta, ma potrebbero condividere aggiornamenti sui social media.

L’attuale missione di Dragon è Commercial Resupply Services 25, o CRS-25 in breve, e SpaceX-25. Come suggerisce il nome, questo è il 25° volo cargo con contratto che SpaceX ha effettuato sulla ISS per la NASA.

SpaceX ha un contratto NASA separato per inviare astronauti ai laboratori orbitanti e una versione con equipaggio di Dragon. SpaceX è nel mezzo della quarta di queste missioni spaziali Equipaggio-4 E il lancio di Crew-5 è previsto per la fine di settembre.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata il 19 agosto con la conferma che SpaceX aveva rimosso con successo la sua nave cargo Dragon dalla stazione spaziale.