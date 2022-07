La BCE alza i tassi più alti di quelli segnalati nella corsa al controllo dell’inflazione

Tutte le tariffe aumenteranno di 50 punti base

L’inflazione sarà “desiderabilmente” alta

La BCE sostiene uno strumento “anti-frammentazione” chiamato TPI

Lagarde afferma che la BCE “potrebbe diventare più grande”

FRANCOFORTE, 21 luglio (Reuters) – Giovedì la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse più del previsto, poiché le preoccupazioni per l’inflazione incontrollata hanno prevalso sulle preoccupazioni per la crescita, mentre l’economia della zona euro è stata colpita dall’impatto della guerra russa in Ucraina.

La BCE ha alzato il suo tasso di riferimento sui depositi di 50 punti base portandolo allo zero per cento, infrangendo la propria guida per una mossa di 25 punti base, unendosi ai colleghi globali nell’aumentare i costi finanziari. È stato il primo rialzo dei tassi della BCE in 11 anni.

I politici hanno deciso di fornire maggiori aiuti alle nazioni più indebitate del blocco delle 19 nazioni, tra cui l’Italia, con un nuovo programma di acquisto di obbligazioni volto a frenare l’aumento dei loro costi finanziari.

Concludendo un esperimento di otto anni con tassi di interesse negativi, la BCE ha alzato il suo tasso di rifinanziamento principale allo 0,50% e il suo settembre. 8 ha promesso che ne seguiranno altri dopo l’incontro.

Il presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che un chiaro deterioramento delle prospettive di inflazione e il supporto del consenso per lo strumento anti-frammentazione hanno giustificato la grande mossa.

“La pressione sui prezzi si sta diffondendo in un numero sempre maggiore di settori”, ha affermato Lagarde. “Prevediamo che l’inflazione rimarrà sgradevolmente alta per un po’ di tempo”. Ha elencato i fattori trainanti tra cui l’aumento dei costi alimentari ed energetici e l’aumento dei salari.

“Abbiamo deciso a conti fatti che era opportuno fare un grande passo fuori dai tassi di interesse negativi”.

Ma sebbene la BCE si stia ora muovendo più rapidamente, Lagarde ha affermato che il tasso terminale – o il livello al quale terminano gli aumenti – non è cambiato.

La BCE non ha fornito indicazioni su un previsto aumento dei tassi a settembre, affermando che un aumento sarebbe appropriato e che le decisioni sarebbero state prese dall’assemblea.

La BCE ha guidato i mercati per settimane per aspettarsi un aumento di 25 punti base giovedì, ma fonti vicine alle discussioni hanno affermato che un aumento di 50 punti base è entrato in gioco poco prima della riunione come parte di un accordo che includeva aiuti per le nazioni debitrici.

Con l’inflazione che si avvicina già al territorio a due cifre e rischia di stabilizzarsi al di sopra dell’obiettivo del 2% della BCE, la carenza di gas nel prossimo inverno potrebbe far salire ulteriormente i prezzi, sostenendo una rapida crescita dei prezzi.

Lagarde ha avvertito che i rischi per le prospettive di inflazione sono al rialzo e si sono intensificati, soprattutto perché la guerra si trascina e i prezzi dell’energia rimangono elevati per lungo tempo.

Gli economisti intervistati da Reuters avevano previsto un aumento di 25 punti base, ma la maggior parte ha preferito un aumento di 50 punti base, portando a zero il tasso di deposito minimo storico della BCE meno 0,5%. leggi di più

L’euro è salito dello 0,8% a $ 1,0261, dopo essere stato scambiato a $ 1,0198 poco prima del rapporto, ma il discorso di Lagarde è diventato negativo quel giorno. I mercati stanno ora scontando un aumento del tasso di quasi 50 punti base a settembre e un aumento di 124 punti base per l’anno.

Andando alla grande?

Un nuovo programma di acquisto di obbligazioni chiamato Transmission Protection Instrument (TPI) ha lo scopo di frenare l’aumento dei costi di finanziamento attraverso il blocco valutario con l’inasprimento della politica.

“L’entità degli acquisti di TPI dipende dalla gravità dei rischi che devono affrontare lo scambio di polizze”, ha affermato la BCE in una nota. “Il TPI garantirà la trasmissione regolare della posizione di politica monetaria in tutti i paesi dell’area dell’euro”.

Quando i tassi della BCE aumentano, gli oneri finanziari in paesi come l’Italia, la Spagna o il Portogallo aumentano proporzionalmente poiché gli investitori richiedono un premio maggiore per mantenere il proprio debito.

“La BCE è in grado di andare alla grande”, ha detto Lagarde.

L’attuazione dello strumento è interamente a discrezione della BCE e la banca punterà sulle obbligazioni del settore pubblico con scadenze comprese tra uno e 10 anni.

Si qualificheranno i paesi che rispettano le regole di bilancio dell’UE e non devono far fronte a “gravi squilibri macroeconomici”. Sarà necessario rispettare gli impegni nell’ambito del dispositivo dell’UE per la ripresa e la resilienza, così come la valutazione della sostenibilità del debito.

L’impegno della Bce giovedì arriva mentre una crisi politica in Italia sta già pesando sui mercati a seguito delle dimissioni del Primo Ministro Mario Draghi, predecessore di Lagarde alla BCE.

Durante la conferenza stampa di Lagarde, il differenziale di rendimento tra i titoli decennale italiani e tedeschi è salito a 246,5 punti base, non lontano dai 250 punti base che il mese scorso hanno provocato un incontro politico di emergenza della BCE.

L’aumento di 50 punti base della BCE è in ritardo rispetto ai suoi omologhi globali, in particolare la Federal Reserve statunitense, che ha aumentato i tassi di 75 punti base il mese scorso ed è probabile che si muova di un margine simile a luglio.

Ma l’eurozona è sempre più esposta alla guerra in Ucraina e alla minacciata interruzione delle forniture di gas dalla Russia che potrebbe spingere il blocco in recessione, lasciando i politici nel dilemma di bilanciare la crescita e le considerazioni sull’inflazione.

Scritto da Marco Giovanni; Montaggio di Toby Chopra, John Stonestreet e Catherine Evans

