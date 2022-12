Kirsty Alley, star di film come ‘Cheers’ e ‘Senti chi parla’, muore all’età di 71 anni

Cnn

L’attrice Kirstie Alley, una star del grande e piccolo schermo nota per i suoi ruoli vincitori di Emmy in film come “Cheers” e “Senti chi parla”, è morta dopo una breve battaglia contro il cancro, hanno annunciato i suoi figli Drew e Lily Parker. Mezzi sociali.

Ha 71 anni.

“Siamo rattristati nell’informarvi che la nostra incredibile, feroce e amorevole madre è morta dopo una battaglia contro il cancro, diagnosticato di recente”, si legge nella dichiarazione.

“Circondata dalla sua famiglia più stretta, ha combattuto con grande forza, la sua vita felice senza fine e le avventure che la attendono”, ha continuato la dichiarazione della famiglia. “Per quanto fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più meravigliosa”.

“La passione e la gioia di vivere di nostra madre, i suoi figli, nipoti e i suoi numerosi animali, per non parlare dell’eterna gioia della sua creazione, non hanno eguali e l’hanno ispirata a vivere la vita al massimo come ha fatto lei”, afferma la dichiarazione.

Anche il rappresentante di Allie, Donovan Daughtry, ha confermato alla CNN via e-mail che l’attrice era morta.

Due volte vincitore del Primetime Emmy Award, Alley è nato nel 1951 a Wichita, Kansas.

Dopo un ruolo da protagonista in “Star Trek II: L’ira di Khan” del 1982, ha recitato al fianco di Mark Harmon in “Blind Dad” nel 1984 e in “Summer School” nel 1987.

Nello stesso anno, Alley ha recitato al fianco di Ted Danson nella classica sitcom televisiva della fine del 1982 “Cheers”, dopo Shelley Long. Ally è apparsa per la prima volta nel 1987, interpretando la forte e indipendente bar manager Rebecca Howe. Uno spettacolo acclamato che si è concluso nel 1993.

Dopo aver vinto l’Emmy Award nel 1991 come miglior attrice protagonista in una serie comica per “Cheers” e nel 1994 come attrice protagonista in una miniserie o speciale per “David’s Mother”, ha ritrovato il successo televisivo alla fine degli anni ’90 con la serie “Veronica’s Closet .” ”, che le ha fatto guadagnare un altro Emmy.

Inoltre, Alley ha recitato in diversi film memorabili con Ellen Parkin, come “Guarda chi parla”, “Madhouse” del 1990 e “Drop Dead Gorgeous” del 1999.

Nel 2005, prima di entrare nei reality, Alley ha co-sceneggiato e recitato nella commedia della Showtime “Fate Actress”.

È apparsa in “Kirsty Alley’s Big Life” nel 2010, ha partecipato alla stagione 12 di “Dancing with the Stars” della ABC l’anno successivo ed è arrivata seconda nella stagione 22 della versione britannica di “Celebrity Big Brother” nel 2018 . Nel 2022, ha partecipato alla settima stagione di “The Masked Singer” della Fox.

Sebbene avesse un lavoro impressionante, l’ultima parte della sua carriera è stata segnata dalla propensione di Ali a suscitare polemiche. Soprattutto attraverso i social.

In un’intervista del 2007, Ali ha detto di essere orgoglioso dei suoi modi senza esclusione di colpi.

“Ho sempre pensato che se qualcuno mi chiedeva qualcosa, voleva una risposta reale”, ha detto Ally a Good Housekeeping. “Penso che ci sia qualcosa nell’essere del Kansas. La gente di solito pensa che io sia di New York. L’unica somiglianza tra i newyorkesi e il Midwest è che quello che vedi è quello che ottieni.

John Travolta ha recitato al fianco di Ally nel film di successo del 1989 “Senti chi parla” e in due sequel. Instagram Lunedì, “Kirsty è stata una delle relazioni più meravigliose che abbia mai avuto. Ti amo Kirsty. So che ci rivedremo.

Jamie Lee Curtis – che ha lavorato con Ally negli episodi della serie TV “Scream Queens” nel 2016 – ha condiviso una dichiarazione su Facebook in omaggio alla defunta attrice, dicendo: “Era una grande comica su @tvscreamqueens e un’adorabile mamma sopporta la sua vita reale . Il mio Natale quell’anno. Mi ha aiutato a comprare le tutine per la famiglia. Non eravamo d’accordo su alcune cose, ma avevamo rispetto e comunicazione reciproci. Triste notizia”.

Josh Gad ha twittato: “Il mio cuore si spezza per Kirsty e la sua famiglia. Era la sua genialità in “Cheers”; O la sua performance magnetica nel franchise di “Senti chi parla”, il suo sorriso era sempre contagioso, la sua risata era sempre contagiosa e il suo carisma era sempre iconico. strappare.”

ha detto Ted Danson, co-protagonista di Ally in “Cheers”. Scadenza Prima di apprendere della sua morte, aveva visto Ali in un episodio dello spettacolo mentre era su un aereo.

“Ero su un aereo oggi e ho fatto qualcosa che faccio raramente. Ho visto un vecchio episodio di ‘Cheers'”, ha detto Danson allo sbocco. “È l’episodio in cui Tom Berenger propone a Kirsty, e anche se lei vuole dire di sì, continua a dire di no. Kirsty è davvero brillante in questo. La sua capacità di interpretare una donna sull’orlo di un esaurimento nervoso è commovente e incredibilmente divertente .

“Mi ha fatto ridere quando abbiamo girato quella scena 30 anni fa e mi fa ridere ancora oggi. Quando sono sceso dall’aereo, ho sentito che Kirsty era morta. Sono così triste e grato per tutte le volte che mi ha fatto ridere”, ha aggiunto Danson. “Mando il mio amore ai suoi figli. Loro sanno molto bene, la loro madre aveva un cuore d’oro. Mi mancherà.

Un’altra star di “Cheers”, Rhea Perlman, ha detto alla CNN che lei e Allie sono diventate subito amiche sul set di “Cheers”.

“Kirsty era una persona e un’amica unica e meravigliosa. La sua gioia era sconfinata”, ha detto Perlman. “Una volta che si è unita al cast di Cheers, siamo diventati subito amici. Amava i bambini e i miei figli l’adoravano. Abbiamo dormito a casa sua. , insieme alle cacce al tesoro che ha creato. Era il più grande Halloween. e ha ospitato feste di Pasqua e ha invitato l’intera troupe dello spettacolo e le loro famiglie. Voleva che tutti si sentissero inclusi. Amava profondamente i suoi figli. Non ho mai incontrato nessuno lontanamente come lei. Mi sento così grato di averla conosciuta. Mi mancherà così tanto “.

L’attore di “Baywatch” Parker Stevenson, sposato con Allie dal 1983 al 1997 e padre dei suoi due figli, le ha reso omaggio sui social media. In un post su Instagram, il rappresentante dell’attore ha confermato che Stevenson ha scritto: “Kirsty, sono così grata per la vita che abbiamo avuto insieme e per i due figli e nipoti incredibilmente belli che abbiamo ora. Ci mancherai.