Julio Rodriguez vince AL Rookie of the Year

Difensore centrale dei marinai Giulio Rodriguez Ha vinto il premio Rookie of the Year della American League per il 2022, secondo la Baseball Writers Association of America. Raccoglitore di rigogoli Atlee Rutchman Finì secondo nelle votazioni mentre i Guardiani erano outfielder Steven Kwan Terzo controllato.

La classe dei debuttanti è stata notevole nel circuito junior quest’anno, guidata da Rodriguez e Rutchman. Un paio di grandi prospettive hanno entrambi colpito il terreno correndo contro il lancio della MLB. Seattle ha spostato Rodriguez come difensore centrale del Opening Day, cercando di costruire la sua impressionante campagna di 90 vittorie nel 2021. Il giovane esterno ha avuto un inizio difficile, grazie a diverse chiamate di sciopero discutibili all’inizio. andando, ma alla fine è emerso come un ottimo giocatore di posizione in un buon club di Seattle.

In oltre 560 apparizioni di targa, Rodriguez ha registrato una linea .284/.345/.509. Si è connesso su 28 fuoricampo e ha spazzato via 25 basi in 32 tentativi, uno dei quattro giocatori (Kyle Tucker, Adole Garcia E Marco Semien essendo gli altri) per raggiungere 25 longball e ruba ciascuno. Rodriguez è stato particolarmente elettrizzante nella seconda metà, pubblicando una linea .303/.361/.576 in uscita dalla pausa All-Star per aiutare Seattle a fare la sua prima apparizione post-stagione in più di due decenni.

Rodriguez ha anche impressionato dall’altra parte della palla, iniziando 130 partite e lanciando 1126 2/3 inning al centro del campo. Le corse difensive salvate e Statcast gli attribuiscono entrambe una difesa superiore alla media, un’impresa non da poco per un giocatore che alcuni valutatori potenziali hanno suggerito sarebbe più adatto per il campo destro. Il 21enne ha messo a tacere tutte le domande sulla sua casa difensiva per ora.

Rutschman è a corto di hardware, anche se è più una questione di tempismo che di un potenziale atto d’accusa per la sua performance. La prima scelta assoluta nel draft 2019, il backstop che colpisce il pulsante è stato lanciato durante l’allenamento primaverile e alla fine ha iniziato l’anno nelle minori. Ha giocato 20 partite di lega minore prima di ricevere la sua prima convocazione in big league a fine maggio, momento in cui Rodriguez si era già consolidato tra i favoriti dell’AL.

Una volta raggiunto il livello della big league, Rutchman è emerso come la prima base di Baltimora. Ha segnato .254/.362/.445 con 13 fuoricampo in 470 apparizioni di targa. Dei 29 ricevitori con almeno 300 presenze al piatto, Rutchman segue solo Toronto. Alejandro Kirk Classificato all’ottavo posto in percentuale su base e slugging. L’ex star dell’Oregon State ha eliminato 11 dei 36 base-stealers, è stata valutata 18 sopra la media con il guanto salvando le corse in modo difensivo e generalmente è intervenuta immediatamente per guidare un giovane staff di lancio.

Rutschman era già uno dei primi tre ricevitori del gioco e il suo arrivo ha aiutato gli O a fare un’incredibile inversione di tendenza a metà stagione. 16-24 durante la sua promozione, Baltimora è andato 67-55 dopo la sua convocazione e ha scioccato gran parte del mondo del baseball flirtando con la contesa di wild card a settembre. Non hanno fatto la postseason, ma sono stati molto meglio del previsto e si sono posizionati per una offseason molto più attiva rispetto a quando hanno iniziato la loro ricostruzione. Rutschman non è solo responsabile della svolta degli Orioles, ma sarà senza dubbio una parte importante di una squadra sempre più promettente.

