John Aniston, attore di “Days of Our Lives” e padre di Jennifer Aniston, è morto a 89 anni

L’attore veterano John Aniston, che ha lavorato al dramma diurno “Days of Our Lives”, è morto, ha condiviso lunedì sua figlia, l’attrice Jennifer Aniston.

Ha 89 anni.

“Sei una delle persone più belle che conosco. Sono così grato che tu sia andato in paradiso pacificamente, senza dolore. E l’11/11 non meno! Hai sempre un tempismo perfetto”, ha scritto Jennifer Aniston in una dichiarazione condivisa Instagram. “Quel numero significherà per sempre ancora di più per me.”

“Dolce papà… John Anthony Aniston”, ha iniziato il suo post la star di “Friends”.

L’attore è apparso in molte serie TV e quasi tremila episodi di “Days of Our Lives” durante la sua lunga carriera.

“Ti amerò fino alla fine dei tempi”, ha concluso la Aniston nella sua didascalia. “Non dimenticare di guardare.”

Aniston è nato John Anastasiakis nel 1933 sull’isola di Creta. È immigrata in America quando aveva 10 anni e la sua famiglia ha abbreviato il cognome in Aniston.

Prima di diventare una star delle soap opera, Aniston ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti ed è apparsa nella soap opera musicale off-Broadway Digest. segnalato.

Ha avuto la sua grande occasione quando ha recitato nella soap opera di lunga data “Love of Life” e successivamente “Naalai Thedu”. Ma è stato solo quando si è unito a “Days of Our Lives” nel 1985 come “cattivo romantico” Victor Kyriakis, un criminale con un debole per sedurre le donne a Salem, Illinois, che è diventato un nome familiare.

Krakis, come Aniston, è greco, ma molto peggio: un mafioso che gestiva un giro di prostituzione in città. Nel corso della serie, Kiriakis ha sperimentato diversi cambiamenti di cuore ed è rimbalzato avanti e indietro tra il suo personaggio di gangster che infrange la legge e l’amorevole padre di famiglia sperando di riconquistare i suoi figli adulti. Aniston è apparso nella serie per 37 anni.

Secondo Soap Opera Digest nel 1986, durante il suo incarico nelle soap opera, Aniston aprì un ristorante a New York, divorziò dalla sua prima moglie, Nancy Dow, e sposò la co-protagonista Sherry Rooney e si trasferì a Los Angeles. profilo di Aniston.

Aniston è rimasta sorpresa dal fatto che sua figlia abbia intenzione di seguirla nel mondo dello spettacolo. Nel 2019 Colloquio Con la Television Academy Foundation, Aniston ha detto di aver scoperto che sua figlia aveva chiamato il suo agente per chiedere un’audizione quando è apparsa in “Search for Tomorrow”.

“Le ho detto: ‘Non vuoi essere nel mondo dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo puzza’”, ha detto.

Naturalmente, la figlia di Aniston non ha ascoltato.

Nel 1990 Colloquio Con E! Notizie con sua figlia, Aniston ha offerto sia lodi paterne che una guida sobria: “Jennifer è un talento naturale”, ha detto con dispiacere di sua figlia, ma le ha ricordato che il talento non si traduce sempre in una lunga vita.

Ma la carriera di Aniston nelle soap opera è durata più di 50 anni, e lei era a giugno fornito Emmy alla carriera ai Daytime Emmy Awards. Non ha partecipato alla cerimonia, ma sua figlia gli ha brindato in un discorso commovente.

“Per più di 30 anni, la sua dedizione a (‘Days’) gli ha fatto guadagnare il rispetto e l’ammirazione dei suoi co-protagonisti, profonde amicizie e elettrizzato milioni di fan in tutto il mondo”, ha detto. disse. “La sua carriera è la definizione di un traguardo nella vita.”