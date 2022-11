Joe Burrow, quarterback dei Cleveland Browns, licenzia i Cincinnati Bengals

CLEVELAND — I Cleveland Browns hanno una difesa dominante e una coppia Nick Sup Touchdown eseguito nella vittoria per 32-13 su Cincinnati Bengals – ricevitore largo infortunato Jammer Chase — “Monday Night Football” a Cleveland.

Cleveland Browns

Nella notte di Halloween, i Brown si sono finalmente risvegliati.

Cleveland ha seppellito il quarterback di Cincinnati Joe Burrow Sulla strada per una vittoria dominante, ha spinto la sua peggiore stagione di una settimana a uno.

I Bengals sono entrati nel “Monday Night Football” dopo aver segnato in 41 tempi consecutivi. Ma una difesa dei Browns in aumento ha interrotto la serie di vittorie, mantenendo Cincinnati a reti inviolate nel primo tempo. La difesa dei Bengals non ha permesso un touchdown nel secondo tempo per tutta la stagione. Ma Cleveland ha segnato touchdown nei suoi primi due drive.

I Browns (3-5) devono ancora lavorare per tornare nel quadro dei playoff dell’AFC. Ma questa vittoria significa che la loro stagione è tutt’altro che morta.

Acquista su Breakout Performance: I Browns sono entrati nella settimana al 30° posto in termini di efficienza difensiva. Ma dopo una prestazione promettente lo scorso fine settimana nella sconfitta contro Baltimora, la difesa di Cleveland è stata finalmente all’altezza delle aspettative pre-stagionali. Il talento non è mai stato un problema. I Browns potrebbero aver mostrato la chimica e la coesione che mancavano.

Statistiche strabilianti di nuova generazione: Browns QB Jacoby Brissett In media 3,24 secondi per lanciare un passaggio. Di conseguenza, ha completato 17 dei 22 passaggi per 278 yard, comprese 259 yard di passaggio quando gli sono stati dati almeno 2,5 secondi per lanciare.

Pronostico audace per la prossima settimana: Le voci commerciali riprenderanno una settimana dopo Kareem WadeI Browns non lo tratteranno prima della scadenza commerciale di martedì. Una sconfitta lunedì avrebbe potuto spingere Cleveland a scambiare Hunt, che è nell’ultimo anno del suo contratto, per una scelta a fine turno. Il modo in cui l’attacco di Cleveland è scattato con Hunt che ha giocato un ruolo significativo nella vittoria contro i Bengals dovrebbe essere sufficiente per convincere i Browns a correre con lui per il resto della stagione. — Jack Trottatore

Una statistica sottovalutata da sapere: insieme a Miles GarrettÈ diventato il primo giocatore dei Browns con almeno 65 licenziamenti in un primo tempo da quando la statistica è stata ufficializzata nel 1982.

Prossima partita: at Dolphins (13:00 ET, 13 novembre)

Myles Garrett e la difesa dei Browns hanno tenuto sotto controllo Joe Burrow e i Bengals lunedì. Foto di AP/Ron Tshwane

Cincinnati Bengals

Una sconfitta contro i Browns danneggerà le possibilità di Cincinnati di ripetersi come campioni di divisione mentre i Bengals sono impegnati in una dura battaglia con i Baltimore Ravens nella corsa per l’AFC North. Cincinnati (4-4) era imbattuto ed è stato spinto a una sconfitta che non sembrava così vicina come suggeriva il punteggio finale.

La scorsa stagione, i Bengals sono andati 4-2 su Baltimora e Pittsburgh nella partita dell’AFC North. Una quinta sconfitta consecutiva contro Cleveland nella serie tra le squadre riduce il margine di errore di Cincinnati per il resto della stagione.

Descrivi il gioco in due parole: Scena orribile. La notte di Cincinnati è iniziata male, disfandosi per tutta la partita e i Bengals non hanno mai gareggiato davvero contro una squadra di Cleveland in difficoltà.

Ripartizione QB: Senza Chase, l’attacco di Cincinnati assomigliava all’unità che ha lottato all’inizio della stagione. A differenza della partita della scorsa settimana contro gli Atlanta Falcons, il quarterback dei Bengals Joe Burrow Limitato nella produzione a valle. Quindici dei primi 21 tentativi di Burrow sono andati per 10 yard aeree o meno, secondo NFL NextGen Stats. Con la partita in parità, Burrow ha preso alcuni tiri in campo. Ma che fosse per l’assenza di Chase o per qualche altro motivo, Burrow e l’offesa non ce l’avevano.

Gioco principale: Ancora una volta, Garrett ha causato problemi a Cincinnati. Sul primo drive del gioco dei Bengals, le cose sembravano promettenti fino a quando Garrett non è uscito dalla linea di scrimmage e ha colpito un passaggio di Burrow in aria. Il cornerback dei Brown AJ Verde III intercettò la deviazione. Da lì, i Bengals hanno giocato sul piede posteriore e alla fine non si sono più ripresi.

Un buco nel piano di gioco: Nonostante tutte le chiacchiere sull’attacco precipitoso di Cleveland, è stato il quarterback di riserva Brissett a dare fuoco alla difesa di Cincinnati in aria. A un certo punto, i Browns avevano una media di 9,2 yard per tentativo di passaggio. Gli sforzi di Cincinnati hanno avuto un grande successo in cornerback Sidope australiano Ha lasciato la partita alla fine del primo tempo per un infortunio al ginocchio destro. nuovo arrivato Cam Taylor BrittLa scelta del secondo turno della squadra quest’anno ha fatto il suo primo inizio nella NFL contro Awuzie. — Ben Bambino

Una statistica sottovalutata da sapere: Burrow ha lanciato un’intercettazione su ciascuna delle sue ultime tre partenze contro i Browns.

Prossima partita: contro Panthers (13:00 ET, domenica)