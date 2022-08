Jimmy Garoppolo e 49ers accettano di rivedere il contratto, evitando scambi

Lascia un commento su questa storia Commento

Il quarterback Jimmy Garoppolo e i San Francisco 49ers hanno resistito all’atteso addio fino alla fine della prossima stagione. Invece di essere scambiato dai 49ers come previsto, Garoppolo ha accettato un accordo rielaborato che gli avrebbe aperto la strada per rimanere con la squadra come riserva del nuovo titolare Trae Lance, hanno confermato lunedì diverse persone che hanno familiarità con la situazione.

Secondo una di quelle persone, il contratto rivisto garantisce a Garoppolo 6,5 milioni di dollari per questa stagione. Ciò include bonus e incentivi per partita basati sul tempo di gioco, che potrebbero spingere il suo valore più vicino a $ 16 milioni. Prima della ristrutturazione, Garoppolo avrebbe dovuto guadagnare $ 25,6 milioni nell’ultima stagione del suo contratto.

Durante la bassa stagione è apparso che Garoppolo, 30 anni, sarebbe passato alla sua terza squadra della NFL, unendosi ai New England Patriots e ai 49ers. I Niners si sono impegnati a fare di Lance il titolare nella sua seconda stagione NFL e hanno offerto ripetizioni a Garoppolo. Permesso di commercio.

Ma il recupero di Garoppolo da un intervento chirurgico alla spalla fuori stagione, il suo stipendio precedentemente teso e le mosse di altre squadre prima che il quarterback potesse riprendere a lanciare a fine giugno hanno complicato quegli sforzi. Più recentemente, si è ipotizzato che i Cleveland Browns potessero fare un accordo per Garoppolo. Invece, hanno deciso di utilizzare il backup Jacoby Brissett come antipasto mentre Deshaun Watson è disponibile. Ha scontato la sua squalifica di 11 partite Per aver violato la politica di condotta personale della NFL. READ Il rischio di incendio aumenta con la diffusione degli incendi di McKinney nella California settentrionale

Garoppolo era con i 49ers in ritiro ma non ha partecipato a esercitazioni o riunioni di squadra, allenandosi invece da solo mentre lui e la squadra aspettavano uno scambio che non si concretizzava. I Niners possono spostare Garoppolo altrove prima della scadenza commerciale del 1° novembre. Ma il suo contratto include una clausola di non scambio che gli consentirebbe di porre il veto a qualsiasi proposta di accordo contro la sua volontà.

È idoneo per il libero arbitrio illimitato dopo la stagione e il contratto include una clausola che vieta ai 49ers di usare il tag del giocatore in franchising su di lui.

Garoppolo ha mantenuto il lavoro da titolare nei Niners la scorsa stagione e ha messo da parte Lance come rookie, aspettando la sua occasione. Ma dopo che i 49ers hanno perso contro i Los Angeles Rams nell’NFC Championship Game, è diventato chiaro che era più probabile che la squadra si rivolgesse a Lance come titolare per la stagione 2022.

Garoppolo è stato abile nel vincere le partite durante la sua carriera nella NFL. Ha giocato 47 partenze di stagione regolare per Patriots e 49ers e le sue squadre hanno vinto 33 partite. I Niners sono andati 31-14 in regular season con Garoppolo come titolare. Hanno giocato in due delle ultime tre partite per il titolo NFC prima di passare al Super Bowl nella stagione 2019. Perso contro i Kansas City Chiefs.

Ma alcuni si sono chiesti se i 49ers stessero vincendo per merito di Garoppolo, o nonostante lui. Ha commesso errori nel momento sbagliato e ha lanciato 38 intercettazioni per accompagnare i suoi 71 passaggi di touchdown in carriera. Ha avuto 12 intercettazioni e 20 passaggi di touchdown la scorsa stagione. READ Gli Utah Jazz scambiano Rudy Gobert con i Timberwolves

I 49ers sono stati la scelta numero 1 nel draft NFL dell’anno scorso. 3 scambia e usa Lance su Mack Jones, che ha aiutato i Patriots ai playoff la scorsa stagione come titolare da rookie.