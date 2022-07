Ji cinese afferma che Hong Kong si sta spostando “dal caos al governo”

“I prossimi cinque anni saranno cruciali per Hong Kong per costruire una nuova base e lanciare una nuova partenza”, ha detto GG, che è stato trasmesso in traduzione inglese dai media statali.

Xi ha ribadito il ruolo di “una nazione, due organizzazioni” nel raggiungimento di quegli obiettivi nazionali o “quattro convinzioni”.

Questa politica consente a Hong Kong di funzionare come una regione semi-autonoma sotto il governo di Pechino, pur avendo una certa autonomia legale ed economica che altre città cinesi non hanno.

Le violente proteste su larga scala nel 2019 sono state inizialmente innescate da modifiche proposte alla legislazione che consentiva l’estradizione in Cina, una mossa adottata da molti a Hong Kong che andava contro la politica “un paese, due organizzazioni”.

Venerdì, Xi ha parlato in modo relativamente ampio dei disordini sociali degli ultimi anni.

“Le persone hanno imparato a proprie spese che Hong Kong non dovrebbe essere soggetta all’instabilità e non può vedere il caos”, ha affermato. “C’è un ampio consenso sul fatto che non si dovrebbe sprecare tempo nello sviluppo di Hong Kong e che tutte le interruzioni dovrebbero essere eliminate in modo che Hong Kong possa concentrarsi sullo sviluppo”.