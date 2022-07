James Comey dell’FBI, Andrew McCabe, IRS dopo aver fatto arrabbiare Trump

Trump ha licenziato Comey nel 2017, intensificando un’indagine sui soci di Trump iniziata un anno prima. Dopo il licenziamento di Comey, il suo vice, Andrea McCabe ha assunto l’FBI per diversi mesi, durante i quali l’ufficio ha aperto un’indagine su Trump per possibile ostruzione alla giustizia.

“Non so se c’era qualcosa che non andava, ma dopo aver saputo quanto fosse straordinario questo audit e quanto Trump volesse ferirmi in quel momento, aveva senso cercare di scoprirlo”, ha detto Comey in una nota. “Forse è stata una coincidenza o qualcuno ha abusato dell’IRS per trovare un avversario politico. Per quanto riguarda il ruolo che Trump vuole continuare a svolgere nel nostro Paese, dobbiamo conoscere la risposta a questa domanda.