Incidente a Chicago: un’auto si schianta contro il patio del ristorante del North Side, la porta, 6 commensali feriti, dice la polizia

CHICAGO (WLS) — Sei commensali all’aperto sono rimasti feriti venerdì sera quando un’auto è saltata su un marciapiede e si è schiantata contro un vicino ristorante del North Side, hanno detto i vigili del fuoco di Chicago.

“È scioccante, ma sono molto contento di come tutti abbiano gestito la situazione nel miglior modo possibile”, ha affermato Jeffrey Magee, vicedirettore generale di ApproR.

Il servizio clienti ha preso il secondo posto ad Apror questo sabato sera, poiché Maggie ha detto che voleva assicurarsi che i suoi dipendenti fossero ben curati.

“Abbiamo chiamato un consulente per i reclami per parlare con i nostri dipendenti”, ha aggiunto Magee. “Voglio che i nostri dipendenti si sentano come se questo posto fosse casa. Questo è il nostro mantra, come molti altri posti. Siamo una famiglia. Ma ci comportiamo davvero come una famiglia”.

Secondo la polizia di Chicago, è successo intorno alle 22:30 quando l’autista di una berlina Lexus argento ha tentato di superare una Toyota Prius in direzione sud nell’isolato 1200 di North Wells Street.

La Lexus ha tagliato la Toyota, ha perso il controllo, è saltata sul marciapiede, è atterrata sul marciapiede e si è schiantata contro il ristorante, ha detto CPD.

Il video della scena mostra il veicolo che si schianta contro il patio esterno e la porta d’ingresso di Abrore.

Quattro avventori e due dipendenti sono stati portati in ospedale in barella.

La polizia ha detto che due donne hanno riportato la frattura delle gambe a causa della rottura della porta d’ingresso del centro commerciale.

“Abbiamo visto tutti i nostri dipendenti esaurirsi, fare quello che dovevano fare, trovare qualcuno, aiutare qualcuno sul campo”, ha detto Magee.

Tutti dovrebbero stare bene.

Il conducente dell’auto è fuggito dalla scena, hanno detto i vigili del fuoco.

“Sono subito salito in macchina e li ho inseguiti! Sono corsi attraverso il parco. Ho guidato attraverso il parco”, ha detto un testimone.

Mentre un cartello aperto si trova davanti all’edificio accanto, i proprietari dicono che stanno raccogliendo fondi per sostenere le persone colpite fisicamente ed emotivamente.

Saremo aperti oggi per raccogliere fondi e mostrare sostegno per i feriti la scorsa notte. Se non puoi sostenerci di persona, ti preghiamo di donare all’account gofundme che abbiamo creato per le vittime dell’incidente. https://t.co/MBVJWbzGhY pic.twitter.com/iz2ntyBWkY — UproarChi (@UproarChi) 9 luglio 2022

“Sapere che questo posto è amato e che il nostro staff è amato, che il nostro staff è amato e che tutti si preoccupano così tanto. Non sta guarendo ferite, ma sta sicuramente guarendo un po’ di salute mentale”, ha detto Magee.

In un solo giorno, la raccolta fondi ha già superato i 23.000 dollari.

Durante la ricerca del sospetto, l’autista della Prius non è rimasto ferito, ha detto la polizia.