In seguito alla decisione di Roe, Rudy Giuliani gli ha dato una pacca sulla spalla per ‘politica’

Segnaposto quando vengono caricate le azioni dell’articolo

Rudy Giuliani stava partecipando a una riunione pubblica al negozio di alimentari di Staten Island domenica quando un dipendente si è avvicinato all’ex sindaco di New York, gli ha dato una pacca sulla spalla e lo ha definito un “codardo”. Ora, il dipendente shobrita, Daniel Gill, 39 anni, di Staten Island, è stato arrestato e accusato di aver aggredito 65 o più persone – ha detto al Washington Post un portavoce della polizia di New York. Gill, che non è stato contattato per un commento, è stato incarcerato fino a domenica sera, ha detto un portavoce. Non è stato subito chiaro se avesse un avvocato.

Giuliani, ex avvocato dell’ex presidente Donald Trump, non ha risposto a una richiesta di commento.

Continua a parlare “Lo spettacolo di Curtis Sliva” Dopo l’incidente, Giuliani, che stava facendo una campagna per suo figlio a Shobright, è diventato il candidato repubblicano a governatore di New York, quando all’improvviso ha detto: “Sento che qualcuno mi ha sparato alla schiena”.

“Sono andato avanti, ma per fortuna non sono caduto”, ha detto Giuliani. “Fortunatamente ho 78 anni e lui è in buone condizioni perché se non l’avessi fatto sarei caduto a terra ed esploso nel mio cranio.. “

Giuliani ha affermato che l’operaio si riferiva al diritto all’aborto: “Ucciderai le donne. Ucciderai le donne.

Il video di sorveglianza dell’incidente è stato rilasciato Posta di New York, mostra un uomo con il cappello a cilindro che si alza da dietro Giuliani e gli dà una pacca sulla schiena. Una donna mette subito un braccio attorno a Giuliani mentre l’uomo passa davanti a un’altra navata oltre l’ex sindaco ei suoi sostenitori. READ Biden ha annunciato ulteriori 800 milioni di dollari di aiuti, con la Finlandia che dovrebbe entrare a far parte della NATO nelle prossime settimane

Non c’era alcun suono nel video, ma il portavoce del NYPD Gill ha detto: “Qual è il problema, brutto?” Quando si avvicinò a Giuliani. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15:30 e Giuliani non è rimasto gravemente ferito, ha detto un portavoce.

ShopRite non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da The Post alla fine di domenica. In una dichiarazione WCBSUn rappresentante ha ammesso che era avvenuto un incidente tra Giuliani e un addetto di un negozio in una località di Staten Island.

“La sicurezza del negozio ha notato l’incidente, ha agito rapidamente e ha informato la polizia”, ​​ha detto il rappresentante. “Non tolleriamo l’aggressione da parte di nessuno”.

In un’intervista Il New York TimesGiuliani ha affermato di aver considerato “politici” i commenti del dipendente, riferendosi alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che è stata ribaltata venerdì. Fila We Wade, che difendeva il diritto costituzionale all’aborto. La polizia non ha detto se il sospettato ha eseguito l’aborto o si è riferito alla sentenza della Corte Suprema.

Nel corso della sua carriera politica, Giuliani si è addentrato nella questione del diritto all’aborto. SU Il suo programma radiofonico settimanale Prima dell’incidente al supermercato di domenica, Giuliani si è detto “testardo” contro l’aborto durante il dibattito sulla sentenza della Corte Suprema.

È stato durante quella campagna che la posizione di Giuliani sulla questione è stata esaminata perché il candidato si era opposto personalmente all’aborto ma credeva che fosse una “decisione emotiva, che alla fine dovrebbe essere lasciata alla donna”, ha detto la sua portavoce a Politico. Volta.

Nel mezzo delle pressioni, Giuliani ha deciso di sostenere fermamente il diritto all’aborto durante la campagna, rendendolo un emarginato tra gli oppositori repubblicani. Il New York Times Segnalato.

Nel suo spettacolo di domenica, Giuliani ha definito la sua posizione precedente “troppo infantile e immatura” e ha detto di aver attraversato una “situazione intellettuale, emotiva e morale piena di torture con l’aborto” e ora dice di essere contrario all’aborto.

Sebbene Giuliani sia sottoposto a scrutinio per le sue accuse infondate di frode a seguito dei risultati delle elezioni presidenziali del 2020, sta ancora usando il suo timbro politico in alcune parti di New York. Per aiutare a migliorare la candidatura di suo figlio per il governatorato.

Andrew Giuliani ha elogiato la sentenza della Corte Suprema venerdì e ha condannato l’aggressione al padre In un tweet Domenica sera, ha aggiunto, “sulla politica”.