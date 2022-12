In mezzo a una “tripledemica”, gli esperti dicono che è tempo di mascherarsi di nuovo

“Il fatto fondamentale è che le maschere funzionano”, ha affermato Saira Madat, direttore senior del programma Systemwide Special Pathogens presso New York City Health + Hospitals. “Sia che tu stia parlando di Covid-19 o di altri virus respiratori come RSV e influenza, indossare una maschera può aiutarti a proteggerti da queste malattie virali respiratorie”.

Anche altre misure di igiene pubblica come il lavaggio delle mani, la pulizia delle superfici e la filtrazione dell’aria sono importanti per controllare la diffusione dei virus respiratori. Alla vaccinazione è stata data particolare enfasi, soprattutto dalla Casa Bianca e dal CDC, e dovresti già ricevere un vaccino antinfluenzale e l’ultimo richiamo di Covid-19. Ma se contrai un virus, i vaccini sono considerati una protezione contro malattie gravi. Le maschere sono la prima linea di difesa contro la trasmissione.

“Ovviamente, né i farmaci antivirali né i vaccini fanno un ottimo lavoro per fermare la trasmissione”, ha detto il dottor Abrar Karan, un collega di malattie infettive e ricercatore post-dottorato presso la Stanford Medicine. “Prevenire la trasmissione è davvero mascherare e filtrare l’aria.”

Nel valutare quando e dove indossare una mascherina, il dottor Madott raccomanda di prestare attenzione alle “tre C”: contatto ravvicinato, spazi affollati e spazi poco ventilati. Gli esperti hanno esortato le persone a indossare maschere quando viaggiano su aerei e mezzi pubblici e hanno fortemente raccomandato di farlo quando si acquistano generi alimentari e regali. Per le piccole feste con persone che conosci, è una buona idea rinunciare alle mascherine se gli ospiti fanno il check-in anticipato e restare a casa se si sentono stanchi.

In realtà, non tutti negli Stati Uniti, o in una determinata città, indossano una maschera. In effetti, potresti trovare la stessa persona che ne indossa uno in un negozio o su un aereo. Non lasciarti scoraggiare. Uno, ricorda che nessuno pensa tanto a te quanto te. In psicologia sociale, si chiama illusione del riflettore, ha detto Gretchen Chapman, professore di scienze sociali e decisionali alla Carnegie Mellon University. “Sento che tutti mi fissano perché indosso una maschera, ma temo che sia come l’undicesima cosa sulla loro lista”, ha detto.

Inoltre, il Dott. Chapman ha detto: “Ci sono molte situazioni nella vita che ci fanno sentire a disagio, ma se pensiamo che sia abbastanza buono, lo facciamo comunque”.