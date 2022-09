Il vomito di 150 milioni di anni trovato nello Utah offre “uno scorcio raro” negli ecosistemi preistorici

Rappresentazione artistica di un pesce boffin che cerca di avvicinarsi di soppiatto a una rana che galleggia sulla superficie di uno stagno. Si sospetta che un fossile di vomito di 150 milioni di anni scoperto nel sud-est dello Utah sia un pesce predatore. (Brian Eng via Utah Division of State Parks)

Tempo di lettura stimato: 3-4 minuti

Primaverile – Un fossile scoperto di recente nel sud-est dello Utah sembra mostrare il tipo di cacciatori di prede che banchettavano all’epoca dei dinosauri, quando l’area non era oggi un deserto.

I paleontologi dello Utah hanno scoperto un mucchio di ossa di anfibi che sembrano essere state divorate da una specie di predatore. Si ritiene che questo vomito preistorico abbia 150 milioni di anni, secondo i paleontologi dello Utah Geological Survey, della Utah Division of State Parks e del Flying Heritage & Combat Armor Museum di Washington.

Le loro scoperte sono state Pubblicato il mese scorso sulla rivista Paleos.

“Questo fossile ci offre uno sguardo raro sulle interazioni degli animali negli ecosistemi antichi”, ha affermato in una dichiarazione John Foster, curatore del Museo del Parco Statale della Utah Field House of Natural History e uno dei coautori dello studio.

Il team ha trovato il fossile durante la ricerca Formazione Morrison, un famoso sito paleontologico noto per i fossili del tardo Giurassico, databili da circa 148 milioni di anni fa a 155 milioni di anni fa. È noto soprattutto per le sue ossa di dinosauro, ma gli scienziati hanno trovato tutti i tipi di animali, inclusi pesci, salamandre e rane.

La regione dello Utah sud-orientale ospita principalmente piante preistoriche come ginkgo, felci e conifere; Tuttavia, i paleontologi hanno trovato anche anfibi e pesci boffin lì. Questi risultati spiegano perché ritengono che l’area fosse un tempo sede di uno stagno o di un laghetto.

Ma durante un recente sondaggio, il team ha scoperto un fossile disposto in modo diverso. È un insieme di ossa che include gli “organi” di almeno una piccola rana o girino e “potrebbe essere il più piccolo esemplare di salamandra mai visto”, hanno scritto i ricercatori nello studio. Alcune di queste ossa sono lunghe solo 0,12 pollici, il che le rende una delle ossa più piccole della formazione.

La chimica e la struttura ossea del fossile indicano che si tratta di un rigurgitalite, una forma fossilizzata di vomito. Il team ha notato che questa è la prima scoperta del genere all’interno della Formazione Morrison e del periodo giurassico del Nord America.

Ciò che non è ancora chiaro dopo 150 milioni di anni è ciò che ha ucciso gli organismi all’interno della rigurgitalite. Foster sottolinea che le ricerche passate collocano i pesci pinna corta nell’area in quel momento, che secondo lui è “l’attuale migliore corrispondenza” per il predatore dietro il fossile. Gli scienziati hanno scoperto specie di pesci, salamandre e rane nella Formazione Morrison per più di un secolo.

“Anche se non possiamo escludere altri predatori, un boffin è il nostro attuale sospettato, per così dire”, ha spiegato, aggiungendo che i pesci – e altri animali – a volte rigurgitano il loro ultimo pasto quando stanno inseguendo o vogliono deviare un potenziale uno. A caccia.

“Oggi abbiamo ancora tre animali che interagiscono in modi ancora conosciuti tra quegli animali: prede mangiate dai predatori e inseguite da altri predatori”, ha aggiunto. “Questo mostra quanto alcuni ecosistemi antichi fossero simili ai luoghi sulla Terra oggi”.

Questa scoperta è la più recente nella regione del gruppo. Due dei tre coautori dello studio stanno assistendo Scopri un insetto acquatico di 151 milioni di anniCiò ha portato a un documento pubblicato nel 2020.

L’archeologo statale James Kirkland, coautore di entrambi gli studi, ha affermato che i paleontologi intendono continuare a cercare il sito di vomito preistorico.

“Sono stato molto contento di trovare questo sito, poiché le parti di piante del Giurassico superiore sono estremamente rare”, ha affermato in una nota. “Ora dobbiamo sezionare attentamente il sito alla ricerca di meraviglie ancora più piccole nel fogliame”.

×

Fotografie

Storie correlate

Ultime storie di scienza

Carter Williams è un giornalista pluripremiato che si occupa di notizie generali, attività all’aperto, storia e sport per KSL.com. In precedenza ha lavorato per il Deseret News. È un trapianto dello Utah a Rochester, New York.