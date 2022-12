Il Vaticano rimuove dal sacerdozio l’attivista anti-aborto

L’arcivescovo Christophe Pierre, rappresentante del papa negli Stati Uniti, noto come il nunzio apostolico, ha inviato una lettera datata 13 dicembre ai vescovi, avvertendoli della decisione del Vaticano. Il New York Times ha ottenuto la lettera da una persona con accesso ad essa, ma non è stato autorizzato a condividerla.

“Sapete, padre Pavon era una figura molto pubblica e di alto profilo associata al movimento per il diritto alla vita in America”, dice l’arcivescovo Pierre. “La sua rimozione dal sacerdozio può essere motivo di interesse tra i fedeli. In previsione di tale potenziale interesse, l’allegato rapporto su padre Pavon è fornito per vostra informazione.

Sig. Il rapporto afferma che a Pavon sono state date “ampie opportunità per difendersi” e “molte opportunità per sottomettersi all’autorità del suo vescovo diocesano”.

“È stato stabilito che non vi era alcuna ragionevole giustificazione per le azioni di padre Pavon”, ha affermato.

A Priests for Life, che descrive come “non un’organizzazione cattolica”, Mr. Il rapporto afferma che il futuro delle azioni di Pavon dipende interamente dal gruppo.

Nella sua trasmissione, Mr. Pavon ha detto: “Non puoi cancellare questo messaggio, non metterai a tacere questo messaggio. Crescerà solo. Saremo solo più rumorosi.

Durante le elezioni presidenziali del 2016, Pavon ha pubblicato un video in diretta su Facebook. In cui ha abortito il feto In quello che sembrava essere un altare. La diocesi di Amarillo, Texas, che all’epoca lo sovrintendeva, portò il sig. Ha annunciato di aver aperto un’inchiesta contro Pavon. La diocesi non ha risposto a una richiesta di commento sabato sera.

Sig. Pavon si è scontrato pubblicamente per anni con il vescovo della diocesi di Amarillo Patrick Jurek. Nell’autunno del 2020, la diocesi ha rilasciato una dichiarazione riguardante l’elezione dei cattolici a Mr. La retorica di Pavone dovrebbe essere ignorata, compresi i commenti online dei cattolici che hanno votato per il Partito Democratico sulla fine dell’assoluzione.