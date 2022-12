Il Twitter di Elon Musk ha bandito diversi giornalisti di spicco senza spiegazioni

New York

Cnn

—



Twitter giovedì sera ha vietato senza spiegazioni gli account di diversi giornalisti di alto profilo dalle principali testate giornalistiche, segnando un tentativo significativo da parte del nuovo proprietario Elon Musk di esercitare il suo potere unilaterale sulla piattaforma.

Gli account di Donie O’Sullivan della CNN, Ryan Mack del New York Times, Drew Harwell del Washington Post e altri giornalisti che hanno coperto in modo aggressivo Musk nelle ultime settimane sono stati tutti improvvisamente sospesi definitivamente. Anche l’account del giornalista progressista indipendente Aaron Ruper è stato bandito.

Né Musk né Twitter hanno risposto a una richiesta di commento giovedì sera e la piattaforma non ha spiegato esattamente perché i giornalisti sono stati banditi dalla piattaforma. Ma quando la notizia è arrivata online, Musk ha twittato: “Le stesse regole fiscali si applicano a tutti gli altri come ‘giornalisti'”, un apparente riferimento all’account Twitter di Flight Tracker ora vietato al centro dell’ultima controversia.

I divieti hanno sollevato molte domande sul futuro del sito, denominato Digital Town Square. Ciò ha seriamente messo in discussione l’impegno di Musk per la libertà di parola.

Musk ha ripetutamente affermato di voler consentire tutti i discorsi legali sul palco; Ad aprile, lo stesso giorno in cui ha annunciato che stava acquistando Twitter, ha twittato: “Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter perché è di questo che si tratta la libertà di parola”.

Una portavoce della CNN ha detto che la società aveva chiesto a Twitter una spiegazione e che avrebbe “rivalutato la nostra relazione sulla base di quella risposta”.

“La sospensione provocatoria e ingiustificata di diversi giornalisti, tra cui Tony O’Sullivan della CNN, è preoccupante ma non sorprendente. La crescente instabilità e volatilità di Twitter dovrebbe essere incredibilmente preoccupante per tutti coloro che utilizzano Twitter”, ha affermato il portavoce.

Un portavoce del New York Times ha definito i divieti di massa “discutibili e sfortunati”, aggiungendo: “Né il Times né Ryan hanno ricevuto una spiegazione sul motivo per cui ciò è accaduto. Speriamo che tutti gli account dei giornalisti siano stati ripristinati e che Twitter fornisca una spiegazione soddisfacente per questa azione.”

“Elon dice di essere un sostenitore della libertà di parola e bandisce i giornalisti per la libertà di parola”, ha detto giovedì Harwell alla Galileus Web. “Penso che metta in discussione il suo impegno”.

Rooper ha anche detto “niente” da Twitter sulla sospensione.

Le sospensioni arrivano dopo che Twitter ha sospeso giovedì l’account del concorrente emergente Mastodon.

L’account Mastodon ha twittato all’inizio della giornata che le persone potevano seguire @ElonJet, un account che traccia il jet privato di Musk sul suo sito, dopo che il miliardario ha bandito @ElonJet da Twitter mercoledì.

Quel tweet potrebbe aver violato le regole di Twitter. Nella sua ricerca per rimuovere Twitter da @ElonJet, Musk ha introdotto nuove politiche che vietano gli account che tracciano le posizioni live delle persone.

Musk ha impedito a qualsiasi account di collegarsi a tali informazioni, come ha fatto Mustone collegando l’account al suo sito.

La mossa arriva dopo che Musk ha ripristinato le precedenti violazioni delle regole di Twitter e ha smesso di applicare le politiche del sito che vietano la disinformazione di Covid-19.

Molti dei giornalisti banditi giovedì includevano la sospensione dell’account @ElonJet e hanno evidenziato la contraddizione nell’autoproclamata missione di Musk per promuovere la libertà di parola.

“Libertà di parola significa che il secondo uomo più ricco del mondo sta minacciando un’azione legale per aver condiviso dati pubblicamente disponibili che non piacciono a uno studente universitario di 20 anni”, ha twittato Harwell prima che il suo account venisse rimosso, riferendosi a Jack Sweeney. Studente universitario che gestisce @ElonJet.

Anche O’Sullivan della CNN ha coperto la storia, intervistando Sweeney e sua nonna sulla questione.

“Penso che sia molto importante a causa dell’effetto agghiacciante che ciò potrebbe avere sui giornalisti freelance, giornalisti indipendenti di tutto il mondo, in particolare quelli che coprono le altre società di Elon Musk come Tesla e SpaceX”, ha detto giovedì O’Sullivan alla Galileus Web dopo che il suo account è stato sospeso.

Quando è emersa la rabbia per le sospensioni dell’account, alcuni utenti di Twitter hanno riferito che il sito ha iniziato a interferire quando hanno tentato di pubblicare collegamenti ai propri profili su social network alternativi, incluso Mastodon.

Tali rapporti sono stati confermati giovedì sera da un giornalista della CNN a cui è stato impedito di condividere l’URL del profilo Mastodon e ha ricevuto un messaggio di errore automatico che diceva che Twitter o i suoi partner avevano identificato il sito come “potenzialmente dannoso”.