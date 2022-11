Il TV OLED LG C1 4K da 65 pollici è sceso a $ 1197 su Amazon con questo accordo del Black Friday.

Potrebbe essere questo il miglior affare televisivo del Black Friday di fascia alta dell’anno? In questo momento Amazon ha tagliato il prezzo della fantastica Smart TV OLED 4K LG C1 da 65 pollici. Questa TV best-in-class normalmente viene venduta al dettaglio per $ 2499,99. è attualmente disponibile per Se lo stai usando, non c’è motivo per cui non dovresti guardare nessun’altra TV del Black Friday in questo momento.

Offerta del Black Friday: TV OLED LG C1 4K da 65 pollici per $ 1199,99

Se il denaro non è un problema, i televisori OLED sono considerati i migliori televisori che puoi acquistare in questo momento. Rispetto ai tradizionali TV LCD LED, offrono una migliore qualità dell’immagine, neri più profondi, un migliore rapporto di contrasto, una gamma cromatica più ampia e tempi di risposta più rapidi. HDMI 2.1 @ 120Hz, VRR (frequenza di aggiornamento variabile), G-SYNC (non necessario poiché è come VRR) e ALLM per i giocatori PS5 e Xbox Series X. Se stai cercando preset HDR preimpostati per i giochi, supporta HGiG.

Tra i TV OLED, LG è spesso considerata la portabandiera; È l’unico televisore che confronta tutti gli altri televisori OLED. La TV LG OLED ha diverse generazioni di aggiornamenti al suo attivo. Il C1 è un modello del 2021, sostituito quest’anno dall’LG Evo C2. Cioè, C2 è un aggiornamento e un costo incrementali Molti Adesso cento dollari sono di più. La differenza nella qualità dell’immagine tra il C1 e il nuovo Evo C2 è minima. Il motivo principale per cui vorrai spendere di più è se hai troppa luce nella tua stanza da controllare (Evo C2 è più luminosa) o spostare la tua TV (Evo C2 è più leggera del 35%). Se nessuno di questi ti va bene, prendi il C1 e tieni gli spiccioli.

Smart TV OLED LG C1 (2021)

