Sarah Pauline ha perso il suo tentativo di un nuovo esperimento Caso di diffamazione Martedì, il giudice ha stabilito che non aveva introdotto “nemmeno un punto” necessario per dimostrare che il giornale lo aveva diffamato in un editoriale del 2017 contro il New York Times.

La decisione scritta, scritta dal giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Jed S. Rakoff, afferma che anche se sono stati commessi errori perché gli insegnanti avevano fretta di rispettare la scadenza, “un errore non è sufficiente per vincere a meno che non sia innescato dal vero male”.

Il vero danno è il divieto legale imposto dalla Corte Suprema che un personaggio pubblico come la signora Pauline deve provare per vincere una causa per diffamazione. Significa che il Times sapeva che stava pubblicando informazioni false o ignorava le prove, anche se dubitava della veridicità di ciò che pubblicava.

“La cosa notevole del processo qui è che Pauline, nonostante tutte le sue precedenti affermazioni, alla fine non è stata in grado di introdurre nemmeno un singolo punto di tali prove”, ha scritto il giudice Rakoff. “Il movimento di Paolo è quindi completamente smentito”.