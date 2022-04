Il tentativo di Elon Musk per Twitter provoca ansia e rabbia nel personale

La notizia del tentativo ostile di acquisizione di Elon Musk si è diffusa su Twitter giovedì, con i dipendenti che hanno espresso preoccupazione per il fatto che i loro luoghi di lavoro potrebbero essere colpiti dalla guida del magnate della tecnologia firebrand, nonché frustrazione per il futuro incerto dell’azienda. Nelle ultime settimane, Musk ha ridicolizzato Twitter sui social media, tagliando i risultati aziendali chiave nel suo sondaggio di circa 80 milioni di follower e interrompendo la “Settimana del focus” dell’azienda. Con la notizia che ha preso il comando giovedì.

Quel pomeriggio, il CEO di Twitter Barack Agarwal ha tenuto una riunione a livello aziendale per rassicurare i suoi 7.500 dipendenti a tempo pieno. Relatore anonimo per discutere di questioni importanti.

La reputazione che Musk si è fatta da sé è evidente nel trolling in cui si impegna su Twitter, una responsabilità tra i dipendenti delle società di social media. Twitter è noto per il suo personale liberale e l’ambiente di lavoro flessibile. Kasturi, d’altra parte, sembrava prendere in giro i pronomi di genere e innescare il corona virus. DisinformazioneE la sua azienda, Tesla, è stata oggetto di numerose cause legali per presunto razzismo e molestie sessuali.

Diversi dipendenti hanno twittato la loro insoddisfazione per Kasturi giovedì.

L’insoddisfazione dei dipendenti potrebbe essere il motivo della decisione di confrontarsi con il team di Twitter perché pesa l’offerta di Musk, che mette l’azienda a 43 miliardi di dollari e la prende in privato. Poiché Muskin valuta i dettagli finanziari dell’asta e l’azienda deve affrontare importanti sfide economiche e politiche, i membri del team potrebbero considerare la potenziale leadership di Musk.

Il miliardario Elon Musk, CEO di Tesla e fondatore di SpaceX, si è offerto di acquistare Twitter il 13 aprile per 54,20 dollari per azione. (Video: Reuters, Foto: Reuters)

Agarwal di Twitter, che ha assunto la carica di CEO solo a dicembre, è finito in una posizione imbarazzante giovedì in una riunione di tutte le commissioni in risposta alle critiche del personale nei confronti di Musk. Ha risposto a una serie di domande dei dipendenti di Twitter sulla prospettiva di acquisire Musk, incluso il modo in cui i Colossesi sono stati trattati nella sua azienda, Tesla, e il fermo sostegno del milionario alla libertà di parola sui social media. Altri hanno chiesto cosa sarebbe successo alle unità di azioni limitate dei dipendenti di Twitter se la rappresentanza del personale nel consiglio di amministrazione e nella società fosse stata presa in privato, hanno detto le persone.

Alcuni sono rimasti delusi dalla promessa di Agarwal, che suona come parole vuote.

“Le persone sono frustrate perché i dipendenti sembrano essere una backdoor”, ha detto uno.

Lo staff di Twitter ha affrontato un mese di uragani perché Musk ha prima preso una grossa partecipazione nella società, poi ha accettato di unirsi al gruppo e poi se n’è andato prima che potesse unirsi. Giovedì Musk ha offerto l’opportunità di prendere l’azienda in privato, suscitando scalpore tra i dipendenti che erano già preoccupati per il suo stile di leadership. READ Brooklyn Beckham e Nicola Belts si sposano in un matrimonio costellato di stelle

Spostare la mia applicazione terapeutica sulle acquisizioni ostili è il picco del 2022 – Casey Bishop (caseilvescovo) 14 aprile 2022

“Sarebbe un sogno diventato realtà per molti dipendenti che hanno lavorato sotto Dorsey e il regime di Twitter portare Musk su Twitter”, ha affermato Daniel Eves, amministratore delegato e analista senior di ricerca azionaria presso la società di servizi finanziari Wetbush Securities, citando l’ex CEO Jack Dorsey. “Se Musk cattura Twitter, mi aspetto che arrivi una marea di curriculum. Penso che lì accadrà una grande scossa in un modo o nell’altro.

Twitter ha rifiutato di commentare. Musk non ha risposto a una richiesta di commento.

In precedenza, durante un discorso TED a Vancouver giovedì, Musk ha affermato che la parte della libertà di parola era sbagliata. “Penso che dovremmo essere molto riluttanti a rimuovere le cose e stare molto attenti alle sanzioni permanenti”, ha detto, aggiungendo che voleva una scadenza.

Tweeps, so che questo è un momento di distrazione, ma non dobbiamo dimenticare perché siamo qui e cosa ci unisce:

⁇ – Luca (@__lucab) 14 aprile 2022

La scorsa settimana, Musk ha rivelato di aver acquistato più del 9% delle quote di Twitter e il giorno successivo Agarwal ha annunciato che Musk si sarebbe unito al gruppo. Domenica sera, Agarwal ha annunciato che Musk aveva rifiutato il seggio.

Anche prima che subentrasse, alcuni dipendenti di Twitter Combattuta Secondo gli addetti ai lavori che hanno visitato il Washington Post la scorsa settimana, a sostegno del coinvolgimento di Muskin nell’azienda, hanno affermato che i suoi valori contraddicono l’azienda. Musk, che si considera il paladino della libertà di parola, è stato citato da diversi dipendenti nelle cronache interne Apparso Esprimere disgusto per l’uso dei pronomi di genere.

“Sappiamo che ha danneggiato i lavoratori, la comunità di trance, le donne e altri con meno potere nel mondo”, ha chiesto un dipendente. “Come faremo a riconciliare questa conclusione con i nostri valori? L’innovazione insegue l’umanità?”

Quando Musk stava per unirsi al gruppo, Agarwal ha detto che avrebbe diretto un municipio con Musk in modo che il personale potesse fargli domande.

L’asta di acquisizione è avvenuta nel bel mezzo della “Focus Week” dell’azienda giovedì, quando si è aggiunta allo shock dei dipendenti di Twitter e ha ridotto la folla non necessaria per i dipendenti per concentrarsi sui loro progetti, dopo che lunedì tutti hanno avuto un “giorno di riposo”. Spento.

Giovedì, un altro lavoratore ha dichiarato in un tweet che il comportamento di Musk era di bullismo. “‘Titter’ è attualmente di tendenza perché ha deciso, come intimidire un parco giochi, di fare battute a spese di Twitter”, ha scritto il dipendente. “Inoltre, sappiamo tutti che l’umorismo non è molto importante. La vergogna lo è.” READ Borsa valori oggi: S&P crolla mentre la guerra Ucraina-Russia continua, riunione della banca centrale

La fabbrica di Tesla nella Bay Area è stata afflitta da accuse di cattiva condotta, violazioni dei diritti dei lavoratori, razzismo e molestie sessuali. Secondo Tesla, la fabbrica, che conta più di 20.000 dipendenti, è la struttura di produzione più trafficata dell’azienda, dove produce i suoi veicoli Model 3, Y, S e X.

L’agenzia di regolamentazione del posto di lavoro della California, Tesla, ha intentato una causa a febbraio per presunta discriminazione razziale diffusa dopo aver ricevuto centinaia di denunce da parte dei lavoratori nel suo stabilimento di Fremont, in California. In un caso separato, Tesla ha ordinato a un ex operatore di ascensori di pagare milioni con l’accusa di etica del lavoro ostile e molestie razziali. E molte donne hanno presentato denunce per molestie sessuali contro Tesla.

Tesla si è rifiutata di coltivare una cultura di razzismo e molestie e ha cercato di trasferire alcuni casi in arbitrato in modo che le questioni venissero gestite in via extragiudiziale.

Lo stabilimento di Fremont è stato oggetto di controversia all’inizio del 2020, riaprendo la fabbrica di Musk a dispetto degli ordini di ricovero a livello di contea che avrebbero impedito ai lavoratori di essere assunti. Musk ha promesso che i lavoratori sarebbero rimasti a casa se si fossero sentiti a disagio. Il Post ha successivamente riferito che alcuni lavoratori avevano ricevuto avvisi di licenziamento in violazione di tale politica.

I dipendenti di Tesla, che hanno parlato con The Post in modo anonimo per paura di vendetta, hanno affermato di aver paura di pubblicare i loro commenti perché un collega era stato licenziato quest’anno dopo aver pubblicato video del software di “guida completamente autonoma” dell’azienda su YouTube. . Quelle clip sono state successivamente analizzate da The Post.

“Questi [workers] In effetti, è molto spaventoso”, ha detto un operaio della Tesla, che temeva si sarebbe fatto arrabbiare con Musk. “Regola con pugno dittatoriale”.

Oltre ad essere CEO sia di Tesla che di SpaceX, Musk è una società noiosa. E ha fondato la società di tunneling Neuralink, che cerca di inserire i chip dei computer nel cervello delle persone.

Se l’acquisizione avrà successo, Musk acquisirà una società che ha scommesso sull’aumento della base di utenti e delle entrate dopo anni di attività finanziaria fiacca. Twitter è una piccola affiliata di rivali sui social media come Facebook e TikTok – che hanno entrambi accumulato più di un miliardo di utenti – e sta affrontando preoccupazioni per il calo della crescita e della monetizzazione degli utenti. Twitter ha 217 milioni di utenti al giorno rispetto a.

Twitter si sta muovendo lentamente nel rilascio di nuovi prodotti e funzionalità. Dopo l’aspirante investitore Elliott Management Preso Il titolo della società nel 2020, Twitter ha fissato diversi obiettivi ambiziosi per la crescita degli utenti e dei ricavi entro la fine del 2023. READ La Russia occupa l'Ucraina, il leader della NATO avverte che la guerra potrebbe durare anni

L’azienda ha recentemente subito un importante cambio di leadership. A dicembre, Agarwal, che aveva trascorso quattro anni come chief technology officer, ha assunto la carica di amministratore delegato dopo Dorsey. Dorsey è stato anche CEO di Twitter e della società di pagamenti online Square, che ha attirato le critiche degli investitori sul fatto che il suo tempo fosse troppo diviso.

“Se lo prende, puoi aspettarti una situazione in cui apporti modifiche al tabellone?” Ha chiesto a Mark Schmulik, amministratore delegato dell’Alliance Bernstein Research Institute. “Certamente sembra così, ma [it’s] È difficile da dire”.

Twitter ha investito in nuovi prodotti come gli spazi Twitter con la sua funzione di chat audio, che doveva competere con Upstart Clubhouse. Musk ha già detto che pensa che possano essere apportate modifiche al nuovo abbonamento dell’azienda, Twitter Blue. Servizio Offre funzionalità speciali ai clienti paganti, inclusa la libertà di annullare i tweet.

Il prezzo dovrebbe essere di ~ $ 2 al mese, ma deve essere pagato con 12 mesi di anticipo e l’account non riceverà un segno di spunta per 60 giorni (vedi storni di addebito CC) – Elon Musk (elonmusk) 10 aprile 2022

Possono verificarsi conflitti con i dipendenti se Musk si assume la responsabilità e dice in modo efficace: “Interrompi ciò che stai facendo attualmente. Voglio che ti concentri su questo “, ha detto Shmulik.

Il potenziale per Musk di cambiare il modo in cui l’azienda conduce contenuti politici che violano le sue regole in materia di incitamento all’odio, molestie e intimidazioni susciterà indignazione tra più dipendenti.

In passato, Twitter è stato disposto ad andare oltre le sue controparti sui social media per punire i leader politici per aver violato le sue regole. Twitter ha intrapreso un’azione senza precedenti sul ruolo dell’ex presidente Donald Trump nell’incitare i rivoltosi che hanno attaccato la capitale degli Stati Uniti l’anno scorso, scatenando il contraccolpo dei conservatori sul fatto che la società stia bloccando le loro opinioni.

In una conferenza TED giovedì, Musk ha affermato che la libertà di parola significa consentire agli altri di esprimere opinioni con cui non sei d’accordo.

“È fastidioso quando qualcuno che non ti piace dice qualcosa che non ti piace”, ha detto. “È un segno di un ambiente linguistico sano, funzionante e indipendente”.

In una lettera al CEO di Twitter Brett Taylor, CEO di Tech, crede che l’azienda abbia il potenziale per “essere la piattaforma per la libertà di parola in tutto il mondo” – una chiave per una democrazia ben funzionante.