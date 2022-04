Il tenente governatore Benjamin è stato arrestato con l’accusa di finanziamento della campagna

Sig. Benjamin ha recentemente affermato che stava collaborando con gli investigatori, Chi ha fornito saponas nelle ultime settimane Alle persone che hanno consigliato il Senato dello stato e la sua campagna di regolamentazione ad Albany. Il luogotenente governatore, insieme ai suoi avvocati, ha incontrato gli avvocati la scorsa settimana e, secondo una persona a conoscenza della questione, i suoi principali collaboratori hanno rassicurato personalmente gli alleati.

Ma l’investitore immobiliare di Harlem Gerald Mickdoll, che ha aiutato e favorito la sua campagna illegalmente, è stato identificato come “CC-1”, abbreviazione di co-cospiratore 1, sebbene non sia elencato per nome nell’atto d’accusa. Ha poi iniziato a fornire informazioni agli inquirenti. Lui è stato arrestato Le persone che hanno familiarità con la questione affermano che a novembre è stato accusato di frode telematica, furto di identità e altri reati legati al suo coinvolgimento in un programma di raccolta fondi.

dentro AccusaNell’ottobre 2019, un mese dopo aver presentato domanda per la carica di Senatore Controllore dello Stato, il sig. Il signor Benjamin è stato accusato di contributi fraudolenti per migliaia di dollari. I pubblici ministeri hanno detto che Mikdol ha iniziato a guidare. Sostengono che abbia fatto donazioni di paglia a nome di individui, incluso suo nipote di 2 anni, che non ha acconsentito a loro e ha rimborsato il costo del contributo ad altri.

All’epoca, i pubblici ministeri hanno affermato che il sig. Mikdolin non ha commentato il motivo, né ha menzionato esplicitamente il nome del signor Benjamin. Ma hanno detto che il suo piano era progettato per aiutare il candidato nella generosa raccolta fondi pubblica finanziata dalla campagna di New York City e aiutarlo a guadagnare decine di migliaia di dollari in denaro extra per la campagna.

Entrambi hanno ricevuto stretti e riconoscimenti in una serie di attività di beneficenza e politiche nel corso degli anni ad Harlem, dove il sig. Mikdol si è fatto un nome distribuendo materiale scolastico e tacchini del Ringraziamento attraverso il suo ente di beneficenza.

Registri statali E Una foto di Facebook Nel settembre 2019, Friends of the Public School ha presentato un assegno ingrandito per $ 50.000 a un ente di beneficenza chiamato Harlem. Benjamin si è presentato per darglielo. I fondi statali per l’istruzione, infatti, sono sempre stati assegnati, ma sono uno dei più grandi regali all’aperto mai inviati a un piccolo ente di beneficenza.

Diplomato alle scuole della Ivy League, il sig. Benjamin ha trascorso la maggior parte della sua vita nel settore bancario e nello sviluppo di alloggi a prezzi accessibili prima di vincere il seggio del Senato statale in rappresentanza della maggior parte dello stato di Harlem nel 2017.