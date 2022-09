Il team legale di Trump e il Dipartimento di Giustizia si scontrano sui candidati primari

Washington – Dipartimento di Giustizia ed ex avvocati Il presidente Donald J. briscola Il mese scorso il sig. Venerdì non poteva essere d’accordo su chi potesse fungere da arbitro indipendente per rivedere i documenti che l’FBI ha sequestrato dal club e dalla casa di Trump in Florida.

UN Archiviazione congiunta di otto pagine Tracciando più disaccordi che consensi, le due parti hanno espresso opinioni nettamente diverse su ciò che l’arbitro, noto come maestro speciale, avrebbe fatto e proposto candidati diversi.

Il Dipartimento di Giustizia ha nominato due ex giudici della corte distrettuale federale per l’incarico: Clinton incaricato del distretto meridionale di New York, Barbara S. Jones, il sig. Due degli avvocati personali di Trump, Michael S. Cohen ha svolto un ruolo simile nei casi coinvolti. Rudolph W. Giuliani nel 2017 e nel 2021; e Tommaso B. Griffith, George W. Incaricato Bush, si è ritirato dal Distretto di Columbia nel 2020.