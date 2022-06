Il team di produzione di “Late Show with Stephen Colbert” è stato arrestato nell’edificio della House

“Il 16 giugno 2022, verso le 20:30, la polizia del Campidoglio degli Stati Uniti (USCP) ha ricevuto una chiamata in cui si diceva che c’era un disturbo nell’edificio degli uffici della Longworth House. Ha detto in una dichiarazione venerdì sera.

“L’edificio era chiuso ai visitatori ed è stato deciso che questi individui avrebbero dovuto far parte di un gruppo che era stato incaricato dall’USCP di lasciare l’edificio il giorno prima”, continua la dichiarazione.

La CBS ha confermato in una dichiarazione alla CNN mercoledì e giovedì che era “pronta a registrare interviste per la sezione comica per conto dello spettacolo con un team di produzione alla Triumph The Insult Comic Dog Capital”.