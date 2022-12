Il segretario al Tesoro Yellen prevede un forte raffreddamento dell’inflazione nel 2023

New York

Cnn

—



Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha assunto un tono cautamente ottimista riguardo al 2023, prevedendo un forte calo dell’inflazione e insistendo sul fatto che non è necessaria una recessione per riportare i prezzi sotto controllo.

“A meno che non ci sia uno shock inaspettato, credo che vedrai un’inflazione molto bassa entro la fine del prossimo anno”, ha detto Yellen. “60 minuti” della CBS ha detto In un’intervista andata in onda domenica.

Yellen ha citato il calo dei prezzi del gas – ha detto lunedì AAA La media nazionale è scesa di 52 centesimi per gallone nell’ultimo mese, riducendo i costi di spedizione e i ritardi di consegna.

“Credo che sarà di breve durata”, ha detto Yellen dell’attuale periodo di iperinflazione.” Abbiamo imparato molto dall’iperinflazione che abbiamo sperimentato negli anni ’70. E sappiamo tutti che è molto importante che l’inflazione sia tenuta sotto controllo e che noi non lasciare andare la nostra economia. Sappiamo che non accadrà.” Confermiamo.

La Yellen, come molti economisti e la Federal Reserve, in precedenza era stata più ottimista riguardo all’inflazione. All’inizio di quest’anno ha ammesso di essersi “sbagliato” sulla strada dell’inflazione. L’ho detto a Wolf Blitzer della CNN a giugno Lei “all’epoca non comprendeva appieno” i “grandi shock per l’economia”. La guerra della Russia in Ucraina

Seguiranno feedback Un rapporto sull’inflazione principale più caldo del previsto venerdì, Ha mostrato che i prezzi alla produzione sono aumentati a novembre al ritmo annuale più lento in 18 mesi.

Il Consumer Inflation Report, in uscita martedì questa settimana, dovrebbe mostrare un simile raffreddamento dei prezzi al consumo attentamente monitorati.

È ampiamente previsto che mercoledì la Federal Reserve effettuerà un settimo aumento consecutivo dei tassi di interesse, anche se gli investitori scommettono che la banca centrale degli Stati Uniti ridurrà il ritmo degli aumenti dei tassi da tre quarti a mezzo punto. Gli aumenti aggressivi dei tassi da parte della banca centrale hanno aumentato i costi dei prestiti – i tassi delle carte di credito I record sono al loro apice – e ha sollevato timori di una recessione.

La Yellen ha riconosciuto che nei prossimi mesi è possibile una recessione e l’ex capo della Fed insiste sul fatto che non è necessario frenare l’inflazione.

“C’è il rischio di una recessione”, ha detto Yellen. “Ma questo non è certamente qualcosa che è necessario per ridurre l’inflazione.”

Come altri funzionari dell’amministrazione Biden, Yellen ha affermato che l’economia è nel bel mezzo di una sana transizione da una crescita di successo a qualcosa di più sostenibile.

“Ci siamo ripresi molto rapidamente dalla pandemia. La crescita economica è stata molto alta”, ha detto Yellen.”Per ridurre l’inflazione e dare lavoro a chiunque voglia un lavoro, la crescita deve rallentare”.

Yellen ha detto che l’economia degli Stati Uniti è vicina alla piena occupazione, il che significa che una rapida crescita “non richiede” che le persone tornino al lavoro.

Il segretario al Tesoro ha detto che stava cercando di infondere un senso di compassione e urgenza nella definizione delle politiche sottolineando al suo staff che le persone reali stavano soffrendo.

Quando milioni di persone rimasero senza lavoro nel mezzo della Grande Recessione nel 2009, Yellen ricordò ai dipendenti della Federal Reserve di San Francisco, di cui fu presidente dal 2004 al 2010, che ci sono persone reali dietro le statistiche del mercato del lavoro. E gli economisti dovrebbero preoccuparsi del loro benessere.

“Penso di aver detto, ‘Sono fottute persone'”, ha detto Yellen. “Volevo che le persone che lavoravano per me prendessero sul serio il danno e la sofferenza che così tanti americani stanno vivendo”.