Il sabotaggio “dannoso e mirato” interrompe il trasporto ferroviario nel nord della Germania

BERLINO, 8 ottobre (Reuters) – Tutto il traffico ferroviario nel nord della Germania è stato interrotto per quasi tre ore sabato mattina dopo che i cavi critici per la rete ferroviaria sono stati deliberatamente tagliati in due località, in quello che i funzionari, senza identificare chi, hanno definito sabotaggio. Sii responsabile.

Il ministro dell’Interno Nancy Fesser ha detto che la polizia federale sta indagando sull’incidente, il che ha affermato che il motivo non è chiaro.

L’interruzione ha sollevato campanelli d’allarme dopo che la NATO e l’Unione Europea il mese scorso hanno sottolineato la necessità di proteggere le infrastrutture critiche dopo i cosiddetti atti di sabotaggio ai gasdotti Nord Stream.

“È chiaro che si tratta di un atto mirato e dannoso”, ha detto il ministro dei Trasporti Volker Wissing in una conferenza stampa.

Una fonte di sicurezza ha affermato che ci sono varie possibili ragioni, che vanno dal furto di cavi – che si verifica frequentemente – a un attacco mirato.

Il leader del Partito dei Verdi Omit Nuripour, che fa parte della coalizione federale del presidente Olaf Scholes, ha affermato che chiunque attacchi le infrastrutture critiche del Paese “avrebbe una risposta decisiva”.

“Non avremo paura”, ha scritto su Twitter.

Confusione prima del giorno delle elezioni

“A causa di atti vandalici sui cavi vitali per il traffico ferroviario, la Deutsche Bahn ha dovuto fermare il traffico ferroviario nel nord per quasi tre ore questa mattina”, ha affermato l’operatore ferroviario statale in una nota.

La Deutsche Bahn (DB) in precedenza ha attribuito l’interruzione della rete a un problema tecnico con le comunicazioni radio. Il quotidiano Spiegel ha detto che il sistema di comunicazione è caduto intorno alle 6:40 (0440 GMT). Alle 11:06, DB ha twittato che il traffico era stato liberato, ma ha avvertito di continue cancellazioni e ritardi dei treni.

L’interruzione ha interessato i servizi ferroviari attraverso la Bassa Sassonia e lo Schleswig-Holstein e le città stato di Brema e Amburgo, con un effetto a catena sui viaggi ferroviari internazionali verso Danimarca e Paesi Bassi.

Sono arrivate il giorno prima delle elezioni statali in Bassa Sassonia, dove i socialdemocratici di Scholz sono sulla buona strada per mantenere il potere e i sondaggi mostrano che i Verdi raddoppiano i loro voti.

Le code si sono formate rapidamente nelle principali stazioni, tra cui Berlino e Hannover, poiché i tabelloni delle partenze hanno mostrato che molti servizi erano in ritardo o cancellati.

