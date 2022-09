Il ritorno di Russell Wilson a Seattle si conclude con una sconfitta

Molti grandi quarterback, ovviamente, sono tornati nelle loro prime case con nuovi colori. Brett Favre a Green Bay. Peyton Manning Indianapolis. Tom Brady nel New England. Nella maggior parte dei casi, i fan spesso mettono da parte la loro lealtà tribale – brevemente – per elogiare i loro ex preferiti prima di prenderli in giro all’inizio del gioco.

Wilson era tutt’altro che contento di tornare a Seattle. È stato licenziato due volte e colpito più volte, con grande gioia del pubblico tutto esaurito al Lumen Field. I fan avevano cartelli con su scritto “Show Russ the Boom” e “12 > 3” – un cenno al soprannome dei Seahawks per i loro fan – il 12° uomo – e la maglia n. 3 di Wilson – un cenno alla leggendaria difesa della Legion of Boom di Seattle. .

“Non indosso la mia maglia Wilson perché non è più un Seahawk”, ha detto il detentore dell’abbonamento di lunga data Sean Ray, arrivato con una maglia di Brian Blades in memoria del ricevitore dei Seahawks degli anni ’90. “Un giorno, Wilson tornerà per ritirare il suo numero e la gente impazzirà. Lo indosserò allora.

I fan dei Seahawks apprezzavano così tanto Wilson che consideravano il suo ex sostituto, Geno Smith, come il nuovo salvatore di Seattle. Smith lanciò un passaggio da touchdown da 38 yard al tight end Will Disley sul primo drive dei Seahawks, spingendo la folla a cantare “G-no! Gee-no!” come se fosse un contendente MVP.

“Nella NFL, non si sa mai quando lo slancio cambierà”, ha detto Smith. “Ogni volta che sei a casa, vuoi iniziare il primo drive e scendere e segnare”.