Il ritorno di Bog Iger alla Disney sconvolge un regno scontento

Ma la Disney ha un problema che i suoi rivali non hanno, e Mr. Coprendo la più grande azione del Sabek.

Nel 2020 il sig. Chabeck Ristrutturato Disney (Disney+, Hulu e ESPN+). Si è preso la responsabilità dei profitti e delle perdite dai dirigenti che gestivano gli studi cinematografici e televisivi della Disney e l’ha affidata a un sostenitore. Karim DanieleNominato capogruppo Nuova sezioneDistribuzione dei media e dell’intrattenimento Disney.

La perdita di quel territorio – insieme al controllo su quando e come vengono rilasciati film e spettacoli – ha sconvolto i dirigenti Disney di lunga data, incluso il capo dei contenuti dei Disney Studios Alan Bergman. Toccando ulteriormente la situazione, Mr. Daniele non aveva esperienza nella vasta area che gli era stata assegnata per sovrintendere. Con il “100% di buy-in” da parte dei dirigenti Disney, Mr. Chabeck ha sottolineato ancora e ancora.

Sig. La divisione di Daniel ha contribuito con 1,5 miliardi di dollari di perdite di streaming “di picco” nell’ultimo trimestre, rispetto ai 630 milioni di dollari dell’anno precedente, il che ha sorpreso gli investitori.

Sig. Il signor Igar lunedì. Daniele è stato espulso. In una nota al personale, il sig. Iger ha affermato che una nuova struttura organizzativa “rimette il processo decisionale e la giustificazione dei costi nelle mani dei nostri team creativi”.

Sig. Iger affronta altre sfide.

Una frenesia competitiva è scoppiata intorno ai diritti di trasmissione sportiva, facendo aumentare i prezzi per Apple, Amazon e altri, danneggiando i profitti di ESPN. Le scommesse sportive sono viste da alcuni investitori come il nuovo streaming – una soluzione principale in rapida crescita – ma abbracciare pienamente tale attività potrebbe offuscare il marchio Disney adatto alle famiglie.

I film d’animazione stanno iniziando a lottare con il rubacuori della Disney, “Lightyear” della Pixar. Bombardamento a giugno E “Strange World” dovrebbe deludere al botteghino del Ringraziamento.