Il rischio di incendio aumenta con la diffusione degli incendi di McKinney nella California settentrionale

La stagione degli incendi occidentali è pronta a cambiare marcia sulla scia di un’ondata di caldo oceanico e persistente nel Pacifico nord-occidentale. I meteorologi avvertono di un sistema meteorologico antincendio che potrebbe portare molti fulmini e venti irregolari in California, Oregon e nelle Montagne Rocciose settentrionali.

“Ogni volta che un fulmine colpisce, specialmente in piena estate negli Stati Uniti occidentali durante un’ondata di caldo, c’è sicuramente preoccupazione”, ha affermato Nick Nausler, meteorologo del fuoco del National Interagency Fire Center. “Pensiamo che vedremo accensioni e molti incendi significativi”.

In un sinistro segno delle condizioni a terra, un nuovo incendio, il McKinney Fire, si sta diffondendo rapidamente vicino al confine tra California e Oregon dopo un primo attacco di temporali venerdì. È cresciuto in modo esplosivo venerdì notte e sabato con un intenso comportamento al fuoco Una imponente nuvola di pirocumulonembo, o temporali generati dal fuoco. Radar Fulmine rilevato Scatenato da una tempesta.

Incredibilmente, il fuoco era già cresciuto Da 30.000 a 40.000 acri Sabato pomeriggio, secondo la foresta nazionale di Klamath.

Sono stati emessi ordini di evacuazione obbligatori per un’ampia area circostante l’incendio e due fuochi più piccoli stanno bruciando nelle vicinanze.

Si teme che gli incendi possano diffondersi rapidamente in condizioni calde e secche vicino a una zona Senza storia recente di incendiCiò significa che una grande quantità di carburante (vegetazione secca e morta) può essere incendiata.

Il #McKinneyFuoco La California del Nord sta esibendo un comportamento di fuoco eccezionalmente intenso e irregolare stasera, producendo un pennacchio di pirocumulonembo di quasi 50.000 piedi (!!) mentre si diffonde rapidamente. Questo è lo stadio superiore dell’intenso comportamento al fuoco notturno. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/kAdPQ8fsbA — US StormWatch (@US_Stormwatch) 30 luglio 2022

“I fulmini e l’alto rischio di incendio causeranno nuovi incendi. I temporali contribuiranno alla propagazione del fuoco”, ha scritto. “Nonostante la pioggia, le risorse di attacco iniziale potrebbero essere elevate e sono possibili incendi di mantenimento”.

La regione è stata arrostita nell’ultima settimana sotto una cupola di calore, una cresta di alta pressione nell’alta atmosfera. C’è una cupola La previsione si indebolirà e spostati verso est durante il fine settimana consentendo una piccola intrusione di umidità dal monsone di sud-ovest nella prossima settimana. Nel frattempo, un avvallamento in avvicinamento, o sprofondamento nella corrente a getto, produrrà venti e temperature più basse e fungerà da fattore scatenante per temporali organizzati.

Con questo sistema, le tempeste possono spostarsi molto rapidamente, facendo cadere pochissima pioggia in un determinato luogo, aumentando le possibilità di fulmini sulla terraferma.

“Questo è un classico colpo di incendio critico 1-2, a seguito di una precedente ondata di calore estesa e intensa che ha rotto la cresta”, ha affermato via e-mail Brent Wachter, meteorologo del fuoco presso il Centro di coordinamento geologico della California settentrionale a Redding, in California. i fulmini provocano grandi incendi… forti mareggiate e/o aumento dei venti in linea retta.”

Sebbene la stagione degli incendi in California finora non sia stata così intensa come i due anni precedenti, ciò potrebbe cambiare rapidamente dopo il fulmine dell’agosto 2020 nel nord della California. Quell’anno portò un record moderno di 4,3 milioni di acri bruciati nello stato.

Da una grave siccità a lungo termine a una grave siccità, l’aumento delle temperature di questa settimana ha bruciato una parte dell’ovest, come mostrato in una mappa della componente di produzione energetica della metrica, una misura dell’infiammabilità della vegetazione. READ Biden cerca di voltare pagina sulle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita, ma Khashoggi vacilla in incontri omicidi

“In genere, i luoghi che sperimentano valori ERC locali superiori al 95% sopravviveranno agli sforzi iniziali di soppressione degli incendi e diventeranno un grande incendio”, ha affermato John Apatzoglou, climatologo presso l’Università della California, Merced. E-mail. “In particolare, questo diventa un problema ancora più grande quando una vasta area geografica sperimenta contemporaneamente un’elevata intensità del fuoco e/o quando sono attivi numerosi eventi di incendio di grandi dimensioni che esauriscono le risorse antincendio esistenti”.

Secondo Apatzoglou, le ondate di calore possono aumentare la stagione degli incendi, in particolare le ondate di calore di lunga durata.

Il calore è aumentato nell’interno della California nelle ultime settimane e potrebbe aver contribuito a diffondere il fuoco delle querce fuori dal Parco Nazionale di Yosemite. L’incendio è scoppiato senza molto vento tra la fitta vegetazione secca e candita. L’incendio ha distrutto 109 strutture unifamiliari ed è contenuto al 52% a partire da sabato.

“Sebbene giugno sia stato un mese relativamente tranquillo, abbiamo costantemente evitato il caldo e le cose sono cambiate nelle ultime 3 settimane”, ha scritto Apatzoglou, osservando che Fresno, in California, potrebbe sperimentare la sua seconda serie di giorni sopra i 100 giorni consecutivi. gradi Fahrenheit. Entro la prossima settimana.

Oggi sarà la diciannovesima giornata consecutiva di calore a tre cifre a Fresno e Bakersfield. Questa serie di calore a tre cifre terminerà all’inizio della prossima settimana. #CAwx pic.twitter.com/uPPc7BlcPO — NWS Hanford (@NWSHanford) 29 luglio 2022

I massimi record per il 29 luglio sono stati fissati venerdì, con temperature comprese tra 100 e 115 gradi nel nord della California e nelle parti interne del Pacifico nord-occidentale. Alcuni luoghi si stanno avvicinando ai massimi storici o alle temperature più alte per qualsiasi mese. Mount Shasta, in California, ha raggiunto i 106 gradi, un grado sotto il suo massimo storico, e Medford ha raggiunto 114, un grado sotto il suo massimo storico. READ I comandanti di Washington accettano una proroga di tre anni con il bonus firmato da 28 milioni di dollari di Terry McLaren

UN studia Recentemente pubblicato sul Journal of Climate, di cui Apatzoklou è coautore, ha scoperto che i grandi incendi in Nord America hanno una probabilità sette volte maggiore di scoppiare durante le successive ondate di caldo estive. Molti studi hanno collegato ondate di calore sempre più frequenti e intense, nonché l’aumento dell’attività degli incendi e delle aree bruciate, al cambiamento climatico causato dall’uomo.

Sebbene siano previste condizioni più fresche per la prossima settimana, si prevede che il pericolo di incendio sarà più alto nello stato ad agosto e i forti venti autunnali “da spiaggia” potrebbero soffiare all’inizio di settembre.

“Ciò significa che la porta è aperta affinché le accensioni si trasformino in incendi complessi”, ha scritto Apatzoglou. “I fulmini secchi diffusi … così come gli eventi del vento meritano sicuramente di essere visti in quanto hanno il potenziale per alterare drasticamente il corso della stagione degli incendi del 2022”.