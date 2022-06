Il razzo Artemis I sarà lanciato sulla luna ad agosto

Il team di Artemis ha avuto il tempo di rivedere i dati raccolti dal quarto tentativo di successo del test freelance finale condotto lunedì e ha stabilito che le prove in costume da bagnato non erano necessarie. Il test simula ogni fase del lancio senza che il razzo lasci la piattaforma di lancio al Kennedy Space Center in Florida.

“Durante le prove delle mute, abbiamo aumentato la nostra conoscenza di come i sistemi missilistici e terrestri funzionano insieme e i nostri equipaggi sono specializzati nelle procedure di lancio in più siti”, ha affermato Tom Whitmeyer, co-amministratore associato della NASA per gli studi generali. Lo sviluppo dei sistemi, si legge in una nota.

“Abbiamo completato la fase di prova e tutto ciò che abbiamo imparato ci aiuterà a migliorare le nostre capacità durante la finestra di rilascio del target”.

Il test di lunedì includeva il caricamento di tutti e quattro i serbatoi dei razzi con propellente Supercold, l’esecuzione dell’intero conto alla rovescia e il filtraggio dei serbatoi dei razzi. Una perdita di idrogeno e altri problemi durante il test hanno impedito alla squadra di passare ai due countdown. Come programmato.