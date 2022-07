Il rapporto sui lavori di giugno mostra una forte crescita: ultime notizie

L’economia ha aggiunto 372.000 posti di lavoro a giugno, il che potrebbe alleviare le preoccupazioni per un’imminente recessione, ma ha fornito una spinta maggiore del previsto al mercato del lavoro mentre cerca di domare l’inflazione.

Il tasso di disoccupazione era del 3,6 per cento, lo stesso di un mese fa, ha affermato venerdì il Dipartimento del lavoro.

Il numero è in linea con i guadagni medi degli ultimi mesi, di cui 368.000 ad aprile e 384.000 a maggio. I datori di lavoro hanno continuato a competere per i lavoratori negli ultimi mesi, con richieste iniziali di sussidi di disoccupazione in leggero aumento rispetto al minimo di marzo.

Ci sono 664.000 posti di lavoro nel settore pubblico al di sotto di febbraio 2020. A parte il settore pubblico, il settore privato ha ora riguadagnato i suoi posti di lavoro preminenti. Nessuna azienda ha perso il lavoro a giugnoSu base destagionalizzato.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che la rapida crescita continuerà indefinitamente, poiché i prezzi alle stelle continuano a pesare sulla spesa dei consumatori. La forza lavoro è vincolata da statistiche sull’invecchiamento, bassi livelli di immigrazione e barriere all’occupazione che tengono molti fuori.

“Non continueremo la crescita dell’occupazione a cui abbiamo assistito, ma si fermerà”, ha affermato Julian Richers, vicepresidente della ricerca economica globale presso Morgan Stanley. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che l’appetito dell’America per il lavoro si plachi placarsi.

“C’è ancora molta domanda di lavoratori”, ha detto il dottor Richers. “Dato che l’economia rallenta, ha senso che una volta superata la recessione della domanda di lavoro, anche l’occupazione dovrebbe rallentare”.

Quel contraccolpo è palpabile 11,3 milioni di posti di lavoro Le aperture di lavoro a maggio sono vicine ai massimi storici e sono disponibili quasi due posti di lavoro per ogni persona in cerca di lavoro. In questa equazione, è probabile che tutti i lavoratori licenziati quando alcuni settori sono in crisi trovino rapidamente un nuovo lavoro, almeno.

Ma molti venti contrari creano un limite di tempo al mercato per il lavoro di quel venditore. I leader aziendali affermano che la domanda interna rimane forte e alcuni problemi della catena di approvvigionamento si sono attenuati, con gli ordini inevasi che non crescono più e i conti di risparmio si riducono. Quando possibile, i datori di lavoro automatizzano le attività anziché assumere nuovi dipendenti.

“I datori di lavoro sono meno desiderosi di riempire quelle aperture di lavoro mentre l’economia rallenta”, ha affermato Bill Adams, capo economista di Comerica Bank.