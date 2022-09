Il QB dei New York Jets Zach Wilson giocherà probabilmente domenica, afferma l’allenatore Robert Saleh

FLORHAM PARK, NJ — I New York Jets hanno messo in dubbio la loro situazione di quarterback per la settimana 1, annunciando lunedì. Zach Wilson Si è allenato per la prima volta dall’intervento artroscopico al ginocchio il 16 agosto.

L’allenatore Robert Salle ha detto che Wilson potrebbe iniziare domenica contro i Baltimore Ravens, anche se il risultato realistico è che Wilson avrà almeno un’altra settimana per recuperare. Installerà un backup Joe Flacco nell’apertura della stagione al MetLife Stadium contro i Ravens, la sua squadra dal 2005 al 2018.

Tutti i segnali indicano Flacco poiché Wilson ha subito uno strappo al menisco e un infortunio osseo il 12 agosto contro i Philadelphia Eagles, ma Sale ha aggiunto un po’ di suspense lunedì.



“E ‘stato abbastanza buono”, ha detto Saleh dell’allenamento di Wilson. “Vedremo come risponderà il ginocchio oggi e domani, e avremo una risposta per tutti mercoledì”.

L’allenamento di lunedì è stato chiuso ai media e Saleh non ha fornito molti dettagli oltre a dire che l’allenamento di Wilson includeva la corsa e il lancio.

Si prevede che Wilson salterà dalle due alle quattro settimane, hanno detto fonti al momento dell’infortunio. Martedì segna tre settimane dall’intervento chirurgico, ma i Jets insistono che Wilson non giocherà fino a quando non sarà al 100%.

Dato l’approccio cauto della squadra e il fatto che Wilson deve ancora allenarsi completamente, l’aspettativa è che Flacco otterrà il cenno del capo contro i Ravens, che ha guidato a un campionato di Super Bowl dopo la stagione 2012.

Wilson, secondo assoluto nel 2021, ha saltato 13 allenamenti e due partite della stagione regolare.

Salah ha chiarito che Wilson giocherà non appena sarà pronto, aggiungendo che può giocare con una settimana di allenamento completo da titolare. Un anno fa, quando Wilson si è slogato lo stesso ginocchio, si è preso tre settimane di pausa prima di tornare. Saleh ha detto che il periodo di accelerazione non sarebbe stato lungo questa volta.

“Alla fine, questa settimana o la prossima, sarà la stessa storia: deve tornare lì”, ha detto Saleh. “Devi strappare il cerotto quando è pronto per giocare. Quando è in salute, quando si sente bene, giocherà a calcio”.

Flacco, 37 anni, con Wilson che corre l’attacco dall’infortunio Mike Bianco Serve come riserva. Flacco ha impressionato compagni di squadra e allenatori in ritiro, ma ha armeggiato nella sua unica partita di preseason. Lanciò un pick-6 contro i New York Giants.

“Joe ha molta esperienza, Zach è al suo secondo anno in campionato, ma Zach è un giocatore speciale”, ha detto la guardia Lagan Tomlinson disse. “Il modo in cui ha gestito questo reato, siamo rimasti molto colpiti dal suo lavoro”.

Wilson ha giocato nove scatti nella sua unica partita della stagione. Ha lanciato un intercetto e nella seconda serie ha cercato di guadagnare una yard in più in uno scrimmage invece di esaurire i limiti per mettersi in salvo. Le sue ginocchia cedettero e cadde miseramente sull’erba.