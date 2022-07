Il primo Blazer elettrico di Chevy parte da $ 47.000 e offre opzioni FWD, RWD o AWD

Chevy porta il Blazer per la sua gamma di auto elettriche. Il SUV crossover di medie dimensioni è l’ultimo di una linea di auto a benzina del marchio GM a presentare una versione completamente elettrica. Chevy Equinox EV, Silverado EVE GMC Hummer EV.

Chevy non ha fatto luce sulle opzioni per Blazer EV: gli acquirenti possono scegliere tra i modelli a trazione anteriore, trazione posteriore o trazione integrale. Inoltre, ci sarà un modello Blazer SS ad alte prestazioni con 557 cavalli. Può passare da 0 a 60 mph in meno di quattro secondi utilizzando una modalità WOW (Wide Open Watts) che ricorda i sistemi di alimentazione ad alte prestazioni come le opzioni Ridicolo e Piastra di Tesla, la modalità di lancio di Lucid Motors o l’estensione sfrenata. Allestimento della Mustang Mach-E. Altri livelli di allestimento includono 1LT, 2LT e RS, con l’1LT che è l’opzione più conveniente.



Vista a griglia









Come gli altri prossimi veicoli elettrici di Chevy, il Blazer è costruito sulla piattaforma Ultium. È in grado di raggiungere fino a 320 miglia di autonomia con una carica completa per il livello di allestimento RS e fino a 190 kW di ricarica rapida che, secondo GM, spingerà il veicolo fino a 78 miglia di autonomia in 10 minuti.

All’interno, c’è uno schermo di infotainment da 17,7 pollici e uno schermo del quadro strumenti da 11 pollici, e GM include l’opzione del suo sistema avanzato di assistenza alla guida Super Cruise, che viene fornito di serie sul modello SS di punta. Il Blazer ha anche un sistema di avviamento a mani libere che ti consente di passare alla guida non appena chiudi la portiera e metti il ​​piede sul freno.

Il Blazer potrebbe seguire il lancio di successo della Ford Mustang Mach-E, un veicolo elettrico di dimensioni simili e costoso che riempie un segmento popolare del mercato statunitense. Entrambi hanno autonomia, capacità di ricarica e opzioni di assetto delle prestazioni simili. L’approccio di GM si espande sulla piccola gamma Ford di veicoli completamente elettrici L’opzione più conveniente sul mercato Chevy Bolt in formato EUV. Se vuoi qualcosa di alta qualità, è lì Lirica Cadillac E anche Cadillac CelesteAvvicinarsi a GM aiuta a riempire un portafoglio L’obiettivo di 35 miliardi di dollari è elettrificare la sua formazione entro il 2040.

Blazer EV 2LT e RS saranno disponibili nell’estate del 2023, con prezzi a partire da circa $ 47.595 e $ 51.995, rispettivamente, al netto di commissioni o spese di destinazione. Chevy prevede di rilasciare la SS alla fine del 2023 per $ 65.995, mentre la 1LT più economica uscirà nel primo trimestre del 2024 per $ 44.995.