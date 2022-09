Il poster del nuovo spettacolo di Sherri Shepherd sostituisce il poster di Wendy Williams

Un poster gigante per “Sherry” è stato svelato giovedì a New York City… fuori dai Chelsea Studios, dove Wendy Ha filmato il suo spettacolo diurno, dove verrà girato lo spettacolo di Sherry.

Non solo Sherry sarebbe andata nello stesso studio, ma il cartellone pubblicitario per lo spettacolo di Wendy era nello stesso posto.

Una persona che non ha visto il nuovo spettacolo è stata Wendy, e lei lo ha chiarito Ciccio Joe In un’intervista di alcune settimane fa, ha detto: “Mi piace, ma non la guardo perché so cosa farà, e non è proprio il mio genere. Ehm, sai? Capisci cosa intendo? ?”