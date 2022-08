Il piano di perdono del prestito studentesco di Biden divide i democratici

Alla base della cruda politica del momento si trovano notevoli critiche. Sig. La misura di Biden annullerebbe $ 10.000 in prestiti per gli americani che guadagnano meno di $ 125.000 all’anno e $ 20.000 per studenti a basso reddito che hanno ricevuto borse di studio Pell.

SM. Cortez Masto e Mr. Ryan ha affermato che entrambi i prestiti non sono sufficientemente mirati agli americani a basso reddito o agli studenti universitari che entrano in campi con salari bassi e bisogno disperato, come l’assistenza sanitaria rurale o la medicina di emergenza.



Il perdono del prestito dovrebbe essere uno strumento per soddisfare i bisogni della comunità, non un dono generale, Mr. ha detto Ryan. Lo sgravio del debito da solo, hanno affermato loro e altri, non può affrontare la causa principale del problema: l’aumento dei costi delle tasse scolastiche che ha costretto gli studenti ad assumersi debiti sempre maggiori.

“Dobbiamo concentrarci sull’approvazione della mia legislazione per espandere le sovvenzioni Pell per gli studenti a basso reddito, mirare al condono del prestito per coloro che ne hanno bisogno e rendere il college più accessibile per le famiglie che lavorano”, ha affermato la signora Cortez Masto in una nota.