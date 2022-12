Il Nikkei 225 è sceso di oltre il 2% dopo che lo yen si è rafforzato dopo che la Banca del Giappone ha ampliato il suo intervallo obiettivo di rendimento.

Verbali della Reserve Bank of Australia’Nella sua riunione di dicembre, la banca centrale ha preso in considerazione diverse opzioni per la sua decisione sul cash rate, inclusa una pausa completa nei rialzi.

“Il Consiglio ha preso in considerazione diverse opzioni per una decisione sul tasso di cassa nella riunione di dicembre: un aumento di 50 punti base; un aumento di 25 punti base; o nessuna modifica del tasso di cassa”, ha affermato. minuti disse.

I membri del consiglio di amministrazione della RBA hanno anche sottolineato l’importanza di “un’azione continua” e hanno affermato che la banca centrale continuerà a prendere in considerazione una serie di opzioni per l’anno a venire.

– Jihye Lee