Il jackpot da $ 1 miliardo di Mega Millions raggiunge il massimo dopo che nessuno vince il primo premio da $ 830 milioni

Il jackpot Mega Millions ha superato il miliardo di dollari. I funzionari della lotteria hanno affermato che il primo premio all’estrazione di venerdì sera sarà di $ 1,02 miliardi, anche se è sicuro che crescerà man mano che verranno acquistati più biglietti con l’avvicinarsi dell’estrazione.

L’opzione in contanti per quel piatto d’oro è di $ 602,5 milioni.

Nessun biglietto vincente è stato venduto per l’estrazione di martedì sera, che vantava un jackpot di 830 milioni di dollari. Sarebbe stato il quarto premio della lotteria più grande della nazione di tutti i tempi e il terzo premio da un milione di dollari.

I numeri vincenti dell’estrazione di martedì sera sono stati: 29, 63, 66, 7, 60 e un “Mega Ball” 15.

“Ci vuole molto tempo prima che questo tipo di jackpot raggiunga questo livello, quindi siamo entusiasti”, ha detto a CBS News la portavoce di Mega Millions Maria Kilbane.

In questa fase, ci sono state 29 estrazioni consecutive senza un vincitore del jackpot. Nessuno ha indovinato sei numeri nel gioco dal 15 aprile.

Il giorno di paga della lotteria più grande di sempre A Jackpot Powerball da 1,58 miliardi di dollari Vinto nel 2016.

Le persone erano ansiose di scoprire se c’erano dei vincitori, portando a un traffico “senza precedenti”. Sito Web Mega MillionsGilbane ha detto in una nota. Diversi tentativi di raggiungere il sito hanno prodotto messaggi di errore prima che fosse stabilito che non c’erano vincitori del primo premio.

Il traffico è rallentato quando i risultati della mappa sono stati pubblicati martedì notte, ma Kilbane ha affermato che ci sono stati 62 milioni di tentativi di raggiungere il sito in un periodo di 24 ore.

Visto quest’anno Tre grandi vincite del jackpot: Mega Millions riporta un piatto da $ 426 milioni in California a gennaio, un biglietto da $ 128 milioni a New York a marzo e un premio da $ 110 milioni in Minnesota ad aprile.

Le probabilità di vincere il jackpot sono incredibilmente piccole – 1 su 302,5 milioni. Hai maggiori possibilità di ottenere una piccola vincita, come vincere $ 1 milione per aver indovinato cinque numeri regolari, ma mancare la Mega Ball. Ma anche quello è uno su 12,6 milioni.

Secondo il National Safety Council senza scopo di lucro, la tua possibilità di morire in un incidente d’auto, qualcosa da considerare quando vai al minimarket per un biglietto della lotteria, lo mette in prospettiva come uno su 101 nel corso della vita.

Quanto costa il pagamento al netto delle tasse?

Nel frattempo, anche se in qualche modo sconfiggi le probabilità, non otterrai $ 830 milioni. In primo luogo, l’importo per i vincitori che usufruiranno dell’opzione di rendita sarà pagato in 30 anni. Ma i vincitori di solito optano per contanti, che pagano circa 488 milioni di dollari per questa estrazione.

“Ad alcune persone piace l’idea di avere qualcosa di coerente nel tempo”, ha detto Kilbane, ma negli ultimi anni “tutti hanno optato per un regalo discrezionale in contanti”.

Poi ci sono le tasse federali, che secondo lui lascerebbero 351 milioni di dollari. Le tasse statali possono anche essere detratte su tale importo a seconda di dove risiede il vincitore. Ancora una fortuna, ma una piccola fortuna.

Inoltre, non tiene conto della possibilità che qualcun altro indovini i numeri vincenti, il che significa che, a seconda di quanto sono fortunati i giocatori, devono dividere le piccole vincite a metà o più.

Mega Millions si gioca in 45 stati oltre a Washington, DC e nelle Isole Vergini americane. Il gioco è coordinato da lotterie statali.