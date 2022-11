Il giudice ha stabilito che le elezioni del Senato della Georgia potrebbero tenersi sabato 26 novembre

UN La sentenza è stata emessa venerdì pomeriggio Il giudice Thomas A. Cox Jr. ha citato la disposizione del codice elettorale della Georgia citata dal Segretario di Stato come divieto del voto di sabato che “non vieta specificamente il voto anticipato nelle contee per il ballottaggio, sabato 26 novembre 2022. “

ATLANTA – Il democratico in carica Rafael G. Un giudice della Georgia ha stabilito il voto anticipato sabato nel ballottaggio al Senato tra Warnock e il repubblicano Herschel Walker.

La sentenza è stata una vittoria per i democratici e i sostenitori del diritto di voto, che hanno sostenuto che le leggi in questione erano vaghe e non si applicavano al ballottaggio.