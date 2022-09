Il giornale dice che il politico è stato arrestato in relazione alla morte per accoltellamento di un giornalista di Las Vegas.

Uno sceriffo della contea di Las Vegas è stato arrestato mercoledì con l’accusa di aver accoltellato un giornalista del Las Vegas Review-Journal, poche ore dopo che la polizia aveva fatto irruzione nella sua casa in relazione all’accoltellamento, ha detto lo sceriffo locale al giornale.

L’ufficiale, Robert Telles, amministratore pubblico della contea di Clark, è stato arrestato dallo sceriffo Joseph Lombardo del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas. ha detto a The Review-Journal. Dopo che la polizia è tornata a casa sua in tenuta tattica, il sig. Telles è stato portato fuori su una barella e caricato su un’ambulanza, ha riferito The Review-Journal.

“Il sospetto dell’omicidio del 2 settembre 2022 è in custodia”, ha detto il dipartimento di polizia. Ha scritto su Twitter Mercoledì sera, senza nominare la persona. Il dipartimento ha detto che prevede di fornire un aggiornamento sull’indagine in una conferenza stampa giovedì mattina.