Il G-7 si unisce all’UE per un prezzo massimo di $ 60 al barile sul petrolio russo

WASHINGTON (AP) – Le nazioni del Gruppo dei Sette e l’Australia si sono unite venerdì all’Unione Europea per concordare un limite di $ 60 al barile sul petrolio russo in un passo importante verso le sanzioni occidentali volte a riequilibrare il mercato petrolifero mondiale. Fermare l’inflazione e privare il presidente Vladimir Putin del finanziamento della guerra in Ucraina. .

L’Europa deve fissare il prezzo scontato che gli altri Paesi pagheranno entro lunedì, quando l’Ue ha imposto il bando al petrolio russo spedito via mare. E il divieto di assicurazione per quei prodotti entrerà in vigore. Un prezzo massimo guidato dalle ricche democrazie del G-7 L’obiettivo è prevenire un’improvvisa perdita di petrolio russo nel mondo che potrebbe portare a una nuova impennata dei prezzi dell’energia Anche l’inflazione del carburante.

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha dichiarato in una dichiarazione che l’accordo aiuterebbe Putin a “limitare la principale fonte di entrate per la guerra illegale in Ucraina e allo stesso tempo proteggere la stabilità delle forniture energetiche globali”.

L’accordo è stato raggiunto dopo intense trattative dell’ultimo minuto. La Polonia detiene da tempo un trattato UE. Dopo più di 24 ore di discussioni, Varsavia ha finalmente ceduto alla fine di venerdì, quando altri paesi dell’UE hanno segnalato che avrebbero sostenuto l’accordo.

Una dichiarazione congiunta dell’alleanza del G-7 rilasciata venerdì afferma che il gruppo “è pronto a rivedere e adeguare il prezzo massimo” tenendo conto degli sviluppi del mercato e dei potenziali impatti sui membri dell’alleanza e sui paesi a basso e medio reddito.

“Il congelamento delle entrate energetiche della Russia è al centro dell’arresto della macchina da guerra russa”, ha affermato il primo ministro estone Kaja Kallas, che si è detto lieto di vedere qualche dollaro in più sottratto ai piani precedenti. Ha detto che il limite è stato ridotto di 2 miliardi di dollari in meno per ogni dollaro speso per la cassa di guerra della Russia.

“Non è un segreto che vogliamo che i prezzi siano più bassi”, ha aggiunto Kalas, evidenziando le differenze all’interno dell’UE. “Un prezzo tra i 30-40 dollari influenzerà in modo significativo la Russia. Tuttavia, questo è il miglior compromesso che possiamo ottenere.

La cifra di 60 dollari è vicina al prezzo attuale del greggio russo, che recentemente è sceso sotto i 60 dollari al barile. Alcuni lo criticano per non essere abbastanza basso da tagliare una delle principali fonti di reddito della Russia. È ancora un grande sconto per il benchmark internazionale Brent, che venerdì è sceso a 85,48 dollari al barile, ma rimane abbastanza alto da vendere anche se Mosca esclude l’idea di un limite.

Un grave rischio per il mercato petrolifero globale è la perdita di grandi quantità di greggio dal secondo produttore mondiale. Ciò potrebbe aumentare i prezzi della benzina per i conducenti A livello globale, ciò ha causato disordini politici per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e altri capi di stato. L’Europa è già in una crisi energetica I governi affrontano proteste contro l’aumento del costo della vita I paesi in via di sviluppo sono più vulnerabili alle variazioni dei costi energetici .

Ma l’Occidente ha dovuto affrontare crescenti pressioni per prendere di mira uno dei principali produttori di denaro della Russia – Petrolio – per danneggiare l’economia russa riducendo i fondi che affluiscono nella cassa di guerra di Putin La guerra in Ucraina si trascina per il nono mese. I prezzi del petrolio e del gas naturale sono aumentati Dopo che la domanda si è ripresa dalla pandemia, l’invasione dell’Ucraina ha alimentato mercati energetici volatili, alimentando le casse della Russia.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha detto venerdì ai giornalisti che “il limite avrà l’effetto desiderato di limitare i profitti di Putin dalle vendite di petrolio e la sua capacità di continuare a utilizzare quei soldi per finanziare la sua macchina da guerra”.

Tuttavia, c’è ancora incertezza. Restrizioni Covid-19 in Cina E un rallentamento dell’economia globale ridurrà l’appetito per il petrolio. L’OPEC e l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, inclusa la Russia, hanno accennato a un taglio dell’offerta mondiale in ottobre. . L’OPEC+ si riunirà di nuovo domenica.

È in concorrenza con un embargo dell’UE che potrebbe sottrarre più forniture di petrolio al mercato, alimentando i timori di una compressione dell’offerta e di prezzi più alti. La Russia esporta circa 5 milioni di barili di petrolio al giorno.

Putin ha detto che non venderà petrolio sotto i limiti di prezzo e si vendicherà contro i paesi che attuano la misura. Tuttavia, la Russia ha già spostato la maggior parte della sua fornitura in India e Cina e altri paesi asiatici a prezzi scontati perché i clienti occidentali lo evitavano prima del divieto dell’UE.

La maggior parte degli assicuratori ha sede nell’Unione Europea o nel Regno Unito e deve partecipare alla fascia di prezzo.

La Russia può anche vendere il petrolio fuori dai libri usando petroliere della “marina oscura” con proprietà poco chiare. L’olio può essere trasferito da un recipiente all’altro e mescolato con olio della stessa qualità per mascherarne l’aspetto.

Anche in tali circostanze, sarebbe “costoso, dispendioso in termini di tempo e complicato” per la Russia vendere petrolio al di fuori delle restrizioni, ha affermato l’esperta di sanzioni Maria Shakina dell’Istituto per gli studi strategici internazionali di Berlino.

Robin Brooks, capo economista presso l’Institute of International Finance di Washington, ha affermato che il tetto dei prezzi avrebbe dovuto essere implementato quest’estate, quando il petrolio si aggirava intorno ai 120 dollari al barile. .

“Da allora, ovviamente i prezzi del petrolio sono scesi e la recessione globale è una cosa reale”, ha detto. “La realtà è che è improbabile che rimanga con i prezzi del petrolio in questo momento”.

I leader europei hanno propagandato il loro lavoro sul tetto dei prezzi proposto da Yellen .

“Un accordo dell’UE su un tetto massimo del prezzo del petrolio coordinato con il G7 e altri ridurrà significativamente le entrate della Russia”, ha affermato Ursula von der Leyen, capo della Commissione europea, il braccio esecutivo dell’UE. “Questo aiuta a stabilizzare i prezzi globali dell’energia, a vantaggio delle economie emergenti di tutto il mondo”.

Casert di Bruxelles e McHugh di Francoforte, Germania. Il reporter di AP Ameer Madani ha contribuito da Washington.