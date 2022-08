Il figlio di Anne H si lamenta con la madre: “Abbiamo perso una luce brillante”

H non è stato tolto dal supporto vitale, quindi hanno il tempo di determinare se è adatto alla donazione di organi, secondo il rappresentante.

In una precedente dichiarazione di giovedì sera, la famiglia ha affermato che Hche era stato “abbastanza a lungo” per donare i suoi organi.

“Abbiamo perso una luce brillante, un’anima gentile e molto felice, una madre amorevole e un’amica leale”, diceva la precedente dichiarazione della famiglia. “Annie ci mancherà molto, ma sopravvive attraverso i suoi bellissimi figli, il suo lavoro iconico e la sua appassionata difesa. Il suo coraggio nel mantenere sempre la sua posizione e nel diffondere il suo messaggio di amore e accettazione avrà un impatto duraturo”.

Un rappresentante della famiglia ha detto che H ha subito una grave lesione cerebrale anossica, che priva il cervello di ossigeno, a seguito dell’incidente.

Una donna che si trovava all’interno della casa al momento dell’incidente ha riportato ferite lievi e ha cercato assistenza medica, ha detto Lee.

Nel messaggio di giovedì, la famiglia e gli amici di Hech hanno ringraziato il suo team di assistenza presso il Grossman Burn Center del West Hills Hospital e hanno reso omaggio al “grande cuore” e allo “spirito generoso” di Hech.

“Più che il suo straordinario talento, ha visto come il lavoro della sua vita diffondere gentilezza e gioia, specialmente muovendo l’ago sull’accettazione della persona che ami”, afferma la dichiarazione.

H è diventata famosa nella soap opera “Another World” dal 1987 al 1991, dove ha interpretato il doppio ruolo di Vicky Hudson e Marley Love. Ha vinto un Daytime Emmy Award per la sua interpretazione nello show.

Ha seguito quel successo con diversi film al fianco di Harrison Ford, tra cui “Donnie Brasco”, “Walk the Dog” e “Six Days Seven Nights”.

Negli ultimi anni, H è apparso in programmi televisivi come “The Brave”, “Quantico” e “Chicago PD”.

Dopo l’incidente, l’attrice ha ricevuto un’ondata di sostegno dalla comunità di Hollywood. Il suo ex ed ex co-protagonista di “Men in Trees” James Tupper, con il quale condivide uno dei suoi due figli. Instagram : “Pensieri e preghiere stasera per questa bellissima donna, attrice e madre Anne H. Ti vogliamo bene.”