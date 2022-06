Il dirigente di Biden annullerà $ 5,8 miliardi di prestito scolastico per ex studenti del college Corinthian

NuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

La direzione di Biden dice che cancellerà i prestiti studenteschi federali per circa 560.000 debitori che hanno partecipato. Una catena di college corinzi senza scopo di lucro.

In base alla nuova misura, centinaia di migliaia di studenti che hanno ora aderito alla catena defunta riceveranno 5,8 miliardi di dollari di esonero totale del debito, il più grande del suo genere Storia del Dipartimento della Pubblica Istruzione.

“Ad oggi, ogni studente che è stato ingannato, ingannato e indebitato dai college corinzi ha il sostegno dell’amministrazione Biden-Harris e può essere sicuro che i loro prestiti studenteschi federali saranno revocati”. Lo ha detto il segretario all’Istruzione Miguel Cardona in una nota. “Per molto tempo è stato coinvolto nello sfruttamento finanziario totale degli studenti corinzi e li ha indotti in errore facendoli indebitare sempre più per ripagare le promesse che non hanno mai mantenuto”.

Migliaia di ex studenti del Corinthian si erano già qualificati per l’annullamento del prestito, ma hanno dovuto presentare documenti e passare attraverso una procedura di richiesta, che secondo gli avvocati era confusa e poco conosciuta.

Il resto del debito sarà rimborsato, hanno detto i funzionari dell’istruzione. Gli studenti con debito scolastico non saranno idonei.

Al suo apice, Corinthian era una delle più grandi istituzioni universitarie senza scopo di lucro del paese, con oltre 110.000 studenti in 100 campus in tutto il paese.

La società ha chiuso nel 2015 a causa di diffusi risultati di frode. L’amministrazione Obama Si è scoperto che molti campus stavano falsificando i dati sul successo dei loro laureati. In alcuni casi, le scuole hanno riferito che gli studenti hanno trovato lavoro nel loro campo di studio, anche se lavoravano in negozi di alimentari o catene di fast food.

Centinaia di studenti hanno detto agli investigatori di essere stati spinti a unirsi a promesse di un impiego redditizio, che si sarebbe concluso con ingenti somme di denaro e alcune opportunità di lavoro. Funzionari federali hanno scoperto che la società aveva mentito sul trasferimento delle tasse scolastiche degli studenti ad altri college.

La causa è stata probabilmente finanziata dalla legge federale e l’amministrazione Obama ha promesso di condonare il debito agli studenti di Corinto, i cui piani mentivano sui tassi di lavoro. Ma l’esplosione delle domande di condono del debito, unita alle battaglie politiche sul processo, ha creato anni di battute d’arresto nel processo, con molti ex studenti corinzi che ancora aspettano sollievo.

L’annuncio dell’amministrazione Biden arriva così Il presidente Biden considera un’ampia remissione del debito studentesco. Nella campagna elettorale, Biden ha affermato di sostenere il perdono di $ 10.000 prestiti studenteschi a tutti i mutuatari. In seguito ha sottolineato che tale azione dovrebbe passare attraverso il Congresso, ma la Casa Bianca ha affermato che stava valutando se potesse procedere attraverso un’azione esecutiva.

