Il Dipartimento di Giustizia sta valutando un avvocato speciale per indagare se Trump scappa

WASHINGTON – L’ex presidente Donald J. Il Dipartimento di Giustizia spera di prendere una decisione se incriminare Trump prima che la campagna del 2024 si scaldi. con la situazione.

Dipartimento è Sig. Indagare sul ruolo di Trump Nel tentativo di invertire l’esito delle elezioni del 2020 e dell’attacco del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, e il suo Conservazione di importanti documenti governativi Nella sua casa e resort in Florida. Non ha preso una decisione in nessuno dei due casi, ma l’indagine sulla gestione dei documenti da parte dell’ex presidente è così semplice che i pubblici ministeri hanno citato pubblicamente possibili crimini di cui potrebbe essere accusato.

Gli alti funzionari del dipartimento e gli alti pubblici ministeri della divisione di sicurezza nazionale del dipartimento hanno trascorso le ultime settimane a guadare in silenzio il boschetto di questioni spinose necessarie per sporgere denuncia, lavorando con l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel sud della Florida, setacciando documenti, soppesando prove e analizzando precedenti legali. e considerazioni pratiche come la potenziale sede di prova.

Un rapido processo per gli standard del Dipartimento di Giustizia, Mr. Rallentato da Trump Tentativi in ​​tribunale La moratoria di 30 giorni del dipartimento sull’emissione di citazioni in giudizio in vista delle elezioni di medio termine di quest’anno per limitare l’accesso del governo ai file rimossi da casa sua.