Il Dipartimento di Giustizia chiede alla Corte Suprema di respingere l’appello di Trump a Mar-a-Lago

Martedì il Dipartimento di Giustizia ha chiesto alla Corte Suprema di respingere una petizione degli avvocati di Donald Trump nel caso di perquisizione di Mar-a-Lago, sostenendo che consentire a un arbitro esterno di esaminare documenti riservati “fermerebbe irreparabilmente” il governo e l’ex presidente. Non ha pretese “credibili” su materiale governativo sensibile.

Il team legale di Trump la scorsa settimana Creato una petizione tecnica e breve Per la corte, ai giudici è stato chiesto di riconsiderare parte di una sentenza della corte d’appello che ha accolto la richiesta del Dipartimento di Giustizia di tenere separati i documenti riservati dalle revisioni dei materiali sequestrate condotte da esperti esterni. Conosciuto come un maestro speciale.

Gli agenti dell’FBI hanno sequestrato più di 11.000 documenti dalla casa di Trump in Florida e dal club privato, comprese 103 diverse identità di classificazione.

Gli avvocati dell’ex presidente hanno sostenuto che la Corte d’Appello non ha il potere di impedire al Cancelliere speciale di riesaminare questioni riservate. Hanno chiesto alla Corte Suprema di consentire a un esperto esterno di esaminare quegli importanti documenti governativi.

Il La risposta del governo Ha detto che la richiesta di emergenza di Trump fallirà perché non ha mostrato come sarebbe stato danneggiato senza l’intervento della Corte Suprema o che l’ordinanza della corte d’appello era sbagliata.

“Poiché il richiedente non ha pretese credibili di proprietà o privilegio in documenti contenenti segni di classificazione, l’appello del governo non comporterà una sospensione temporanea della revisione di tali materiali da parte del maestro speciale”, ha scritto il procuratore generale Elizabeth B. Prelogger. “E il ricorrente ha minato qualsiasi pretesa di aver subito un danno irreparabile dalla sospensione opponendosi alla mozione del governo di accelerare l’appello sottostante e insistendo sul rinvio della discussione orale a” gennaio 2023 o successivo.'” READ SpaceX stabilisce record lanciando il razzo Falcon 9

In Il verdetto di settembre, la Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’11° Circuito ha affermato che il Dipartimento di Giustizia potrebbe procedere immediatamente con l’uso di documenti riservati nelle sue indagini penali, cosa che un tribunale di grado inferiore aveva vietato fino a quando il maestro speciale non avesse completato la sua revisione. Mentre gli avvocati di Trump hanno chiesto alla Corte Suprema di consentire alla Corte Suprema di rivedere i documenti riservati, non hanno chiesto ai giudici di vietare al governo di utilizzare i materiali nelle indagini penali.

Martedì il Dipartimento di Giustizia ha respinto le argomentazioni degli avvocati di Trump secondo cui la corte d’appello non ha l’autorità per dire cosa può rivedere un maestro speciale, affermando che la giuria ha il potere di rivedere l’intera sentenza nominando un maestro speciale, non solo parti di esso. .

“Il governo ritiene che il tribunale distrettuale abbia fondamentalmente commesso un errore nel nominare un maestro speciale e nel concedere un provvedimento ingiuntivo”, ha osservato Preloger, e sta facendo appello contro l’ordinanza del 5 settembre. Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe presentare il suo appello venerdì.

Quando Trump ha chiesto per la prima volta la nomina di un consulente legale speciale alla fine di agosto, i suoi avvocati hanno sostenuto che aveva mantenuto alcuni privilegi esecutivi da quando ha lasciato l’incarico, cosa che il Dipartimento di Giustizia ha affermato che un ex presidente non poteva più affermare. Nel deposito di martedì, il procuratore generale ha notato che gli avvocati di Trump avevano “abbandonato” quell’argomento in recenti documenti, dicendo che gli avvocati dell’ex presidente si erano resi conto che non potevano ottenere quell’offerta. READ Elon Musk ritira un accordo da 44 miliardi di dollari su Twitter

“In ogni caso, la ‘necessità di prove dimostrabili e specifiche’ del governo sarebbe necessaria in un’indagine penale per maltrattamento di quei documenti e ostacolo ai suoi sforzi per recuperarli”, afferma il deposito.

Nel suo deposito di 32 pagine, il Dipartimento di Giustizia ha trovato una storia di indagini penali relative alla cattiva gestione di documenti del governo a Mar-a-Lago dopo che un gran giurì aveva chiesto una citazione a maggio, sostenendo che la squadra di Trump avrebbe potuto ostacolare le indagini. “[a]ny e tutti i documenti o scritti Donald J. sono sotto la custodia o il controllo di Trump”.

“L’FBI ha trovato prove che la risposta alla citazione del gran giurì era incompleta, che ulteriori documenti riservati potrebbero essere stati trovati a Mar-a-Lago e che potrebbero essere stati compiuti sforzi per ostacolare le indagini”, afferma il deposito.