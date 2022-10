Il Covid a lungo termine colpisce una persona su 20 più di sei mesi dopo l’infezione

Aprire Questo articolo è ad accesso gratuito. Come mai?

Un nuovo studio longitudinale sul Covid, basato sulle esperienze di quasi 100.000 partecipanti, fornisce prove evidenti che molte persone non si riprendono completamente mesi dopo aver contratto il coronavirus. Il Studi scozzesi Tra sei e 18 mesi dopo l’infezione, 1 persona su 20 non si è ripresa e il 42% si è parzialmente ripreso. Ci sono stati alcuni aspetti rassicuranti nei risultati: è improbabile che le persone con infezioni asintomatiche subiscano effetti a lungo termine e il vaccino sembra offrire una certa protezione dalla malattia prolungata del Covid.

“Questo è uno studio ben condotto e basato sulla popolazione che mostra che dovremmo essere molto preoccupati per l’attuale numero di infezioni acute”, ha affermato David Butrino, direttore della ricerca sulla riabilitazione per il Mount Sinai Health System a New York. “Siamo in problemi.”

Jill Bell, professoressa di salute pubblica all’Università di Glasgow, che ha guidato la ricerca, ha sottolineato che lo studio ha rivelato l’impatto diffuso del Covid a lungo termine sulla vita delle persone. “Oltre alla salute, ci sono molti altri impatti sulla qualità della vita, sull’occupazione, sull’istruzione e sulla capacità di prendersi cura di sé”, ha affermato.

Per questi tre trafficanti di lunga data, sintomi debilitanti e stanchezza hanno impedito loro di tornare al lavoro, invece di lottare per affrontare la loro nuova normalità. (Video: Drea Cornejo, Joy Yi, Colleen Arcidiacono/The Washington Post, Foto: Caroline Van Houten/The Washington Post)

Mentre la gamma di sintomi segnalati e l’incapacità di fornire una prognosi per i pazienti hanno a lungo perplesso i ricercatori Covid, l’ampiezza della sfida è chiara. Tra 7 milioni e 23 milioni di americani, di cui 1 milione che non può più lavorare, soffrono degli effetti a lungo termine dell’infezione da virus. Valutazioni del governo. Quel numero dovrebbe aumentare a causa del Covid Malattia locale.

Studi precedenti sono stati sfidati dalla natura non specifica dei sintomi di Covid a lungo termine, tra cui mancanza di respiro e affaticamento, che sono comuni anche nella popolazione generale. Lo studio scozzese sul Covid, che includeva un gruppo di controllo, è stato in grado di identificare quali sintomi erano collegati al Covid, ha detto Bell.

“Quelli infetti da Covid avevano più probabilità di avere 24 dei 26 sintomi studiati rispetto alla popolazione generale che non era mai stata infettata”, ha detto. Ad esempio, i malati hanno una probabilità 3½ volte maggiore di sviluppare dispnea.

Butrino ha sottolineato che dal 16 al 31 percento del gruppo di controllo ha manifestato gli stessi sintomi, simili al tasso di falsi negativi del test PCR, il che suggerisce che alcuni del gruppo di controllo potrebbero essere stati infettati. Bell ha riconosciuto che alcune persone con test negativi potrebbero essere state infettate, il che aiuta a rafforzare i risultati più ampi dello studio.

I sintomi del trasporto a lungo raggio possono variare da persona a persona. Nello studio scozzese, i sintomi più comunemente riportati erano mancanza di respiro, palpitazioni, dolore toracico e “nebbia del cervello” o ridotta acuità mentale. READ Credit Suisse riacquisterà 3 miliardi di dollari in obbligazioni

I sintomi erano peggiori tra le persone abbastanza malate da essere ricoverate in ospedale durante gravi infezioni, il che non aiuta a placare le preoccupazioni degli esperti.

“Le persone che sono malate croniche hanno maggiori probabilità di avere sequele a lungo termine”, ha detto Butrino. “La cosa allarmante è che i casi lievi superano di gran lunga quelli gravi, quindi anche una piccola percentuale di casi lievi che sviluppano sequele a lungo termine è una delle principali preoccupazioni per la salute pubblica”.

Butrino ha messo in guardia dal presumere che l’infezione asintomatica non sia associata a sintomi persistenti.

“Abbiamo visto molti pazienti con un caso asintomatico confermato”, ha detto. “Succederà. È statisticamente meno comune di quelli con infezione sintomatica.

Lo studio ha rilevato che le donne, gli anziani e le persone che vivono in comunità economicamente svantaggiate avevano maggiori probabilità di subire un’esposizione a lungo termine al Covid. Anche le persone che già soffrono di problemi di salute fisica e mentale come malattie respiratorie e depressione soffrono di Covid cronico.

“È importante sottolineare che questo studio ha anche identificato un sottogruppo dell’11% che è peggiorato nel tempo. Questo è qualcosa che si vede spesso nei gruppi di pazienti, ma non viene discusso abbastanza nella conversazione pubblica”, ha affermato Hannah Davies, membro del Patient-Led Research Consortium , un gruppo di pazienti coinvolti nella ricerca di lunga data sul Covid.

Sebbene lo studio non abbia rivelato sorprese specifiche, il suo design a livello nazionale fornisce nuovo rigore, ha affermato Bell. Hanno partecipato più di 33.000 persone con infezioni confermate in laboratorio, insieme a 62.957 persone che non erano mai state infettate.

Durante la pandemia, il consigliere medico capo del presidente, Anthony S. Gli esperti americani, tra cui Fauci, hanno continuato a rivolgersi ai dati britannici. Proviene da un sistema sanitario nazionalizzato e riflette le tendenze della popolazione nel suo insieme. READ Il razzo Artemis I sarà lanciato sulla luna ad agosto

Utilizzando i registri del National Health Service, i ricercatori hanno inviato un messaggio di testo a ogni adulto scozzese risultato positivo alla PCR e a un gruppo che è risultato negativo al Covid, invitandoli a partecipare. Coloro che hanno scelto di iscriversi hanno risposto alle domande del sondaggio online sulla loro salute prima e dopo l’infezione.

“Avere accesso ai dati del sondaggio da una coorte così ampia è molto potente”, ha affermato James Harger, immunologo dell’Imperial College di Londra che studia l’impatto a lungo termine del coronavirus sui polmoni. Gli studi americani spesso si basano su piccoli numeri o utilizzano più studi per creare meta-analisi, che hanno difetti intrinseci, ha affermato Harker.

Secondo Putrino, una delle questioni che merita più studio è il grado di protezione fornito dal vaccino. Studi recenti mostrano che il vaccino riduce la possibilità di sviluppare Covid a lungo termine, ma non tanto quanto si pensava in precedenza.

“Questa è una delle cose più importanti che dobbiamo capire dopo”, ha detto Butrino.

Un team dell’Università di Glasgow guidato da Bell ha lavorato con Public Health Scotland, il National Health Service in Scozia e le università di Aberdeen ed Edimburgo ed è stato finanziato dall’Office of the Chief Scientist and Public Health Scotland del governo scozzese.

ricercatori Pianifica di conseguenza ulteriori ispezioni Campana. L’attuale studio ha seguito le persone sei, 12 e 18 mesi dopo l’infezione. Di quelli che hanno confermato di avere il Covid, il 13% ha mostrato qualche miglioramento.