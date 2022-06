Il consiglio di amministrazione della WWE avvia un’indagine sullo stipendio di $ 3 milioni dell’ex dipendente CEO Vince McMahon per il silenzio

Il World Wrestling Entertainment Board sta indagando su un accordo confidenziale da 3 milioni di dollari che Vince McMahon, CEO dell’azienda, ha accettato di fare in un accordo con un ex dipendente. Il giornale di Wall Street Reportage del mercoledì.

Il Journal riporta che l’accordo di secessione, firmato a gennaio, ha lo scopo di impedire all’attuale dipendente di discutere della sua relazione con McMahon o di fare osservazioni sprezzanti su di lui. Un’e-mail inviata ai membri del team WWE il 30 marzo affermava che McMahon, 76 anni, aveva assunto un ex dipendente di 41 anni con uno stipendio di $ 100.000 e poi lo aveva portato a $ 200.000 dopo aver fatto sesso con lui.

Il rapporto, che cita documenti e resoconti di coloro che hanno familiarità con le indagini del consiglio, afferma che l’indagine della giuria è iniziata ad aprile e ha rivelato altri accordi non divulgati, inclusi diversi anni di accuse di cattiva condotta contro McMahon e John Laurinaitis, capi delle relazioni con i talenti della WWE.

Un’e-mail inviata al consiglio di amministrazione su un ex dipendente della WWE che è stato assunto come assistente legale nel 2019 ha accusato McMahon di aver dato la donna “come un giocattolo” a Lourinadis. Il consiglio sta indagando sulle accuse di e-mail, afferma il rapporto. Il consiglio ha incaricato lo studio legale Simpson Thatcher & Bartlett di condurre le indagini e la paga di altri contratti non divulgati al di fuori del contratto che coinvolgono l’ex dipendente era di milioni di dollari, ha affermato il giornale.

La richiesta di ESPN per un commento sulla WWE non è stata ritirata mercoledì sera. Un portavoce della WWE ha affermato che la società stava collaborando pienamente con le indagini del consiglio e che il rapporto tra l’ufficio legale e McMahon era consensuale.

McMahon si unì all’allora World Wrestling Federation (WWF) con suo padre, Vincent J. Acquisita da McMahon nel 1982, ha stabilito l’azienda come autorità globale di wrestling e società di media. Austin e John Cena.

La WWE è una società per azioni, ma McMahon detiene ancora la maggioranza del suffragio degli azionisti.